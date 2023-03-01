Поглотила ледяная пучина: китайский корабль ушел на дно в Хабаровском крае

Почти неделю сухогруз пытались залатать, но так и не получилось Фото: Морспассслужба

На территории Хабаровского края 23 февраля потерпел бедствие сухогруз с 29 тысячами тонн глинозема на борту. ЧП случилось в 42 милях от морского порта Ванино, в акватории Татарского пролива. Как выяснилось, корабль двигался под флагом Китайской народной республики, в тот день экипаж обнаружил поступающую в форпик и носовые цистерны воду.

YONG XING 56 находился в тот момент среди льда. Экипажу удалось быстро выбраться с судна и спуститься на ледовый покров. На сигнал о бедствии отреагировали спасатели Морспасслужбы и отправились на место аварии. 21 член экипажа был поднят на борт подошедшего на выручку судна. Вся команда - граждане КНР, никто из них в этом инциденте не пострадал.

Корабль подал сигнал бедствия еще 23 февраля Фото: Морспассслужба

24 числа на место ЧП прибыло аварийно-спасательное судно «Отто Шмидт». Китайский сухогруз начали обследовать, проверять борта, искать пробоины, для работы водолазов под водой потребовалось колоть вокруг корабля лед.

- Осмотр корпуса выявил пробоину в районе форпика, таранной переборки и трюма №1 по правому борту размером 2 на 1,5 метра. На протяжении последующих дней спасателями предпринимались попытки заделки пробоины, устранения других точек поступления воды в корпус и откачки воды из внутренних помещений. Однако затопление внутренних помещений продолжилось, - рассказали в Морспассслужбе.

Уже накануне к вечеру на место ЧП прибыло судно «Рубин», но и оно не смогло предотвратить крен корабля КНР на нос. В определенный момент волны уже начали захлестывать борт, швартовые концы обрывались, вода затекала мгновенно, а насосы просто не справлялись с откачкой. В конечном итоге корабль начал уходить под воду, спасти его уже не представлялось возможным.

Пробоины не удалось заделать Фото: Морспассслужба

Под утро 1 марта корабль полностью затонул на глубине 253 метров. К счастью, никто из людей в этой катастрофе не пострадал, все члены экипажа сухогруза были на корабле «Отто Шмидт». О том, что произошло, известили уже все профильные и надзорные ведомства.