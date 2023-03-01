Мракобесные мифы о клещах: в Хабаровске мама-антипрививочница не отвела укушенного ребенка в больницу, и он стал инвалидом

Есть люди, которые верят в антинаучные теории про клещей, подвергая тем самым серьезному риску себя и своих близких Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровский край медленно, но верно приходит весна, и это, безусловно, хорошо, но вместе с природой просыпаются и клещи. Не секрет, что эти кровососы переносят смертельно опасные болезни, и к их укусам нужно быть максимально готовыми. Но есть люди, которые верят в антинаучные теории про клещей, подвергая тем самым серьезному риску себя и своих близких. В эфире РАДИО КП (88,3 FM) мы попытались ответить на самые важные вопросы про этих насекомых вместе с Алексеем Николаевым, заведующим инфекционным отделением детской краевой клинической больницы имени Пиотровича.

- Когда клещи начинают просыпаться?

- Первые клещи выползают в конце марта, но в ряде случаев даже могут и в зимние месяцы. Бывало, что первые укусы регистрировались в конце февраля. Это, скорее, исключение.

- Как обезопасить себя от укусов клещей?

- Человечество придумало не так много способов. Если мы говорим об эффективной защите от инфекций, переносимых клещами (в первую очередь это клещевой энцефалит), то это вакцинация. Прививки нужно ставить в срок. Вакцина эффективна, проверена десятилетиями.

Если мы хотим иметь защиту от инфекции, то необходимо иметь в виду, что иммунитет должен быть сформирован за месяц до обычного появления клещей. Грубо говоря, к концу февраля. Схема вакцинации состоит из следующих этапов: первый - вакцинируемся первой вакциной, потом мы должны повторить через месяц-два-три в зависимости от графиков. Затем необходимо поставить третью прививку через год. Потом ревакцинация раз в три года или по необходимости чаще.

Вакцина - не 100-процентная гарантия защиты. Нужно помнить, что клещ является переносчиком многих других заболеваний. По сути это насекомое - фабрика смерти. Он переносит боррелиоз, риккетсиоз, эрлихиоз и очень много других заболеваний. Их особенностью является тяжелое течение у человека. И исходы не всегда благоприятные.

- Отличается ли импортная вакцина от отечественной?

- Нет, есть успешные примеры и западных вакцин, они зарегистрированы к применению в России. Если мы говорим про вирус клещевого энцефалита, то он имеет ряд разновидностей в зависимости от региона: есть дальневосточный, есть сибирский, есть восточно-европейские штаммы.

В нашей вакцине упор больше идет на дальневосточный и сибирский штаммы, а в импортной, соответственно, на европейский. Можно вакцинироваться разными препаратами, можно только одним - разницы особой нет. Все они эффективны.

- Нужно ли вакцинироваться тем, кто не ходит в лес?

- Во-первых, нужно понять одну простую вещь: мы все живем в эндемически опасном районе по клещевому энцефалиту. То есть на Дальнем Востоке вирус циркулирует в среде. Соответственно, то, что мы не выходим в лес или на рыбалку, не говорит о том, что мы не встретимся с человеком, который только что приехал с Хехцира и перенес этого клеща на себе.

К тому же клещей могут переносить и птицы, и мелкие животные. Даже в Хабаровске нередки случаи обращения в травмпункт, в том числе в детский, по поводу снятия кровососа, которого ребенок подцепил во время прогулки в парке или на площади имени Ленина.

- Насколько велика вероятность заразиться от клеща?

- Это можно сравнить с русской рулеткой. По ряду данных, переносчиком вируса клещевого энцефалита являются шесть клещей из 100. Ну а если вы пришли в лес, и на вас сразу пять насекомых сядет? Клещ переносит не только энцефалит, а кучу разных болезней, и это рулетка с менее зарядным револьвером.

- Что сделать, чтобы обезопасить себя от укуса клеща на природе?

- Всегда, когда мы идем в места обитания клещей, нужно помнить: 100-процентных методов обезопасить себя просто нет. Что бы мы ни делали. Можно уменьшить вероятность проникновения кровососов на голые участки кожи.

В первую очередь нужна специальная одежда. Это должна быть закрытая обувь, это должны быть брюки или штаны, которые в эту обувь заправлены. Также есть специальные таежные костюмы. Репелленты помогают 50 на 50. Желательно яркую одежду не надевать, долго на одном месте не находиться, раз в час-два проводить осмотр друг друга. Клещ не сразу всасывается, он некоторое время поднимается к более крупным сосудам, более тонкой коже, теплым местам, поэтому он и любит наши естественные складки.

- Что нельзя делать при обнаружении на себе клеща?

- В первую очередь - не надо паниковать. Нужно принять, что мы живем в мире, где на нас садятся разные насекомые, и клещ - один из них. Дальше нужно себя осмотреть, и тех кровососов, которые не пристали к телу, убрать. Желательно отдать их на исследование, потому что клещ может представлять инфекционную опасность при движении по вам.

Нельзя клеща на себе давить или изничтожать. Спокойно выбираем средство доставки себя в травмпункт, и уже врач на месте определяет, каким способом его удалить и какие применять меры после. Клещ берется на исследование, вам будет сделана экстренная профилактика против вируса клещевого энцефалита.

«Не паниковать» не подразумевает, что нужно спокойно ждать дома возвращения мужа или хорошей погоды, чтобы съездить в травмпункт. Та же самая профилактика клещевого энцефалита - введение специфического иммуноглобулина - теряет свою эффективность кратно суткам. Грубо говоря, если мы вводим препарат в первые 24 часа после присасывания и проникновения вируса в кровь, то вероятность пройти этот эксцесс без заболеваний - около 70 процентов. Если вы ждете и приезжаете на вторые сутки, то падает до 50-40 процентов. На четвертые сутки профилактику проводить уже не нужно - вирус проник в организм и начал размножаться.

Теоретически клеща можно удалить самостоятельно, если вы находитесь где-то, например, в тайге. Но нужно помнить, что его нельзя рвать и выкручивать. Нужно аккуратно вытягивать пинцетом, после обязательно осмотреть место нахождения клеща, чтобы не остались в коже его части. В противном случае их нужно удалить тонкой иглой или пинцетом. Это серьезная процедура, не каждый сможет ее выполнить, но такие экстренные случаи бывают. Крайне желательно, чтобы это делал хирург.

- Много ведь заблуждений насчет клещей и вакцин к ним. Проводятся ли профилактические мероприятия?

- Большое негативное влияние оказывает движение антипрививочников. В начале XX века средняя продолжительность жизни в России была 30-33 года, а сейчас мы про 70 лет говорим. Это было связано не только с высокой детской смертностью, но и со смертностью от инфекционных заболеваний.

У меня были в практике пациенты, они - очень образованные люди, но убежденные антипрививочники. Жили в селе, у них один ребенок заразился клещевым энцефалитом. Мама до последнего не обращалась за помощью. Ребенок стал инвалидом. В итоге мама изменила свою точку зрения.

В основном везде говорят о вселенском заговоре и о том, что эту вакцину распространяют рептилоиды. А вот реальные жизненные трагедии, которые стоят за отказом от прививок, замалчиваются. Я рекомендую людям очень внимательно относиться к советам по поводу вакцинации, они испытаны кровью. За отрицанием таких прививок в конечном итоге идут испорченные судьбы людей.

- Есть еще миф, что «городской» клещ - не источник заболеваний.

- Человечество еще не научилось одомашнивать клещей, я такого даже не воображу. Это хоть и смешно, но представляет большую опасность. Некоторые люди начинают думать так: «Я пришел в тайгу, там меня укусил «дикий» клещ, надо сразу бежать ко врачу. А если меня укусил кровосос в парке, значит, все обойдется». Через несколько дней у такого человека начинается лихорадка, и вдруг его парализует. Вы приезжаете к доктору, и вам говорят: «Поздно».

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