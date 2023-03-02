Михаил Дегтярев: Кто успевает по срокам с разработкой проектов, тот и получает средства

В прошлом году район имени Лазо получил более 257 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Образование» Фото: Правительство Хабаровского края

С момента начала работы в Хабаровском крае губернатор Михаил Дегтярев выстроил эффективную систему управления муниципалитетами, регулярно встречается с главами, местными депутатами, проводит встречи с жителями. Это позволяет ему полностью контролировать ситуацию на местах и помогать в решении проблемных вопросов на своем уровне.

Ключевыми вопросами на повестке встречи губернатора и главы района имени Лазо Александра Коха стали скорая посевная, а также итоги реализации проектов на территории муниципалитета за прошлый год.

Основные экономические показатели района выросли относительно прошлых лет. Совокупный оборот организаций и предприятий преодолел отметку в 10 миллиардов рублей. Большой вклад здесь принадлежит агропромышленному и лесопромышленному комплексам. Объемы выпускаемых пиломатериалов увеличились до 400 тысяч кубометров, в то время, как объемы заготовки древесины сократились на 16 процентов. Выпуск готовой продукции вырос на 2,5 процента благодаря переориентации производственных мощностей.

Губернатор отметил, что район имени Лазо вносит весомый вклад в развитие лесной промышленности.

- Недавно на совещании по состоянию лесной отрасли на высоком уровне обсуждалась тема запрета экспорта круглого леса. Цифры, которые вы, Александр Иванович, приводите, показывают, что при снижении объемов заготовки древесины и экспорта кругляка производство пиломатериалов выросло почти на 90 тысяч кубометров в год. Значит, пошла инвестиционная отдача, увеличилась загрузка предприятий, - заявил Михаил Дегтярев в беседе с главой района.

Что касается посевной, то, по словам Александра Коха, в нынешнем году планируется засеять более 22,6 гектаров овощами, картофелем и зерновыми, что на 6,5 процентов больше прошлогоднего результата. Значительный прирост зафиксирован и в молочном животноводстве, где за 2022 год уровень валового производства молока вырос на 17 процентов. Дальнейшему росту помогут более 100 голов крупного рогатого скота, которые планируется приобрести в ближайшее время.

Активная деятельность на территории района ведется по многочисленным национальным проектам. В рамках нацпроекта «Образование» в прошлом году муниципалитет получил из бюджетов края и страны более 257 миллионов рублей, с помощью которых открылись три «Точки роста», а в шести школах появилось современное цифровое оборудование. На следующие два года в планах района – капитальный ремонт восьми образовательных учреждений, для чего уже подготовлена соответствующая проектно-сметная документация.

- Программа по капремонту школ инициирована нашим президентом. Деньги из федерального бюджета выделены. Кто успевает по срокам с разработкой проектов, тот и получает средства, - оценил эффективную работу главы района руководитель региона.

Кроме того, район имени Лазо нацелен на ремонт инженерных сетей дома культуры в Мухене и школ в населенных пунктах Кругликово, Полетное, Обор, Георгиевка, Бичевая, а также на проведение капитального ремонта детских садов в Переяславке и Георгиевке. Михаил Дегтярев пообещал оказать взаимодействовие с федеральными властями для получения максимально возможного количества выделенных средств.