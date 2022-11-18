Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2022 1:30

Ирина Марченко: Людям необходимы новые школы, клиники и спортивные учреждения

Законодательная дума приняла бюджет Хабаровского края на 2023 год
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Более 60 процентов бюджета будет направлено на социальные нужды

Более 60 процентов бюджета будет направлено на социальные нужды

Фото: Правительство Хабаровского края

11 ноября депутатами Законодательной думы в последнем чтении был принят закон о бюджете Хабаровского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Согласно утвержденным цифрам, доходы края в 2023 году составят 141,3 миллиарда рублей, в то время как расходы составят 145,6 миллиарда рублей. Ожидаемый дефицит в 4,3 миллиарда рублей планируется компенсировать за счет остатков средств на счету бюджета по состоянию на 1 января 2023 года.

Впервые в формировании бюджета принял участие и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который на стадии рассмотрения проекта во втором чтении внес в законопроект 76 поправок, направленных на повышение качества жизни населения и создание условий комфортного проживания на территории региона.

Принятый бюджет остался социально ориентированным. Таким образом, 66,2% от суммы расходов бюджета предусмотрено именно для финансирования социальных отраслей.

- Достаточная сумма из всех денег, что есть в бюджете, тратится на социальные нужды - на людей и их комфортную жизнь. Это позволит, например, оказать необходимую помощь семьям с детьми, улучшить услуги по здравоохранению и продолжать культурное обогащение жителей. Кроме того, помимо социальной сферы, немалая часть средств выделена на развитие ТОС, что тоже ведет к улучшению жизни людей, причем по их собственной инициативе, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ирина Марченко, член общественного совета при министерстве финансов края.

Социальная ориентированность заключается в увеличении расходов на социальные выплаты на 5,5% с января следующего года, а с сентября такая же индексация распространится и на стипендии. На поддержку семей с детьми выделено 12,8 миллиарда рублей, в том числе более миллиарда пойдет на организацию питания школьников начальных классов.

Флагманские направления благодаря финансированию смогут продолжить мероприятия по развитию среднего профессионального образования, улучшению экологической обстановки, поддержке предпринимательства и развитию инфраструктуры. В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других населенных пунктах продолжиться строительство фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, больниц, школ и центров поддержки одаренных детей.

- Новые школы, новые клиники, новые спортивные сооружения - именно то, что на сегодняшний момент необходимо людям, чтобы им было где лечиться, где учиться и где заниматься спортом. В этом и состоит эффективность распоряжения принятым бюджетом, - добавила Ирина Марченко.

Краевой бюджет на 2023-2025 годы сбалансирован и позволит правительству края обеспечить выполнение всех принятых обязательств перед жителями.

Интересное