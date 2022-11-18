Ирина Марченко: Людям необходимы новые школы, клиники и спортивные учреждения

Более 60 процентов бюджета будет направлено на социальные нужды Фото: Правительство Хабаровского края

11 ноября депутатами Законодательной думы в последнем чтении был принят закон о бюджете Хабаровского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Согласно утвержденным цифрам, доходы края в 2023 году составят 141,3 миллиарда рублей, в то время как расходы составят 145,6 миллиарда рублей. Ожидаемый дефицит в 4,3 миллиарда рублей планируется компенсировать за счет остатков средств на счету бюджета по состоянию на 1 января 2023 года.

Впервые в формировании бюджета принял участие и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который на стадии рассмотрения проекта во втором чтении внес в законопроект 76 поправок, направленных на повышение качества жизни населения и создание условий комфортного проживания на территории региона.

Принятый бюджет остался социально ориентированным. Таким образом, 66,2% от суммы расходов бюджета предусмотрено именно для финансирования социальных отраслей.

- Достаточная сумма из всех денег, что есть в бюджете, тратится на социальные нужды - на людей и их комфортную жизнь. Это позволит, например, оказать необходимую помощь семьям с детьми, улучшить услуги по здравоохранению и продолжать культурное обогащение жителей. Кроме того, помимо социальной сферы, немалая часть средств выделена на развитие ТОС, что тоже ведет к улучшению жизни людей, причем по их собственной инициативе, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ирина Марченко, член общественного совета при министерстве финансов края.

Социальная ориентированность заключается в увеличении расходов на социальные выплаты на 5,5% с января следующего года, а с сентября такая же индексация распространится и на стипендии. На поддержку семей с детьми выделено 12,8 миллиарда рублей, в том числе более миллиарда пойдет на организацию питания школьников начальных классов.

Флагманские направления благодаря финансированию смогут продолжить мероприятия по развитию среднего профессионального образования, улучшению экологической обстановки, поддержке предпринимательства и развитию инфраструктуры. В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других населенных пунктах продолжиться строительство фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, больниц, школ и центров поддержки одаренных детей.

- Новые школы, новые клиники, новые спортивные сооружения - именно то, что на сегодняшний момент необходимо людям, чтобы им было где лечиться, где учиться и где заниматься спортом. В этом и состоит эффективность распоряжения принятым бюджетом, - добавила Ирина Марченко.

Краевой бюджет на 2023-2025 годы сбалансирован и позволит правительству края обеспечить выполнение всех принятых обязательств перед жителями.