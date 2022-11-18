Михаил Дегтярев: Модернизация нефтеперерабатывающего завода повысит глубину переработки нефти в крае

Стороны обсудили модернизацию Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Фото: Пресс-служба АО «Независимая нефтегазовая компания»

Каждую рабочую поездку в столицу губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев оборачивает во благо региона, постоянно выстраивая коммуникации с первыми лицами органов исполнительной власти и крупнейшими государственными и частными компаниями. Это помогает привлечь к решению стратегических задач края все больше влиятельных и целеустремленных людей.

Одной из таких задач значится повышение конкурентоспособности промышленности региона и ее модернизация для соответствия требованиям глобального рынка. Здесь правительство Хабаровского края нашло партнера в лице АО «Независимая нефтегазовая компания». Именно с президентом ННК Эдуардом Худайнатовым встретился в Москве Михаил Дегтярев.

Рабочая встреча была посвящена крупному инвестиционному проекту по модернизации Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, к реализации которого планируют приступить в крае. Модернизация предполагает появление комбинированной установки гидроочистки вакуумных газойлей, а также установки, отвечающей за производство водорода.

- Реализация данного проекта позволит существенно повысить глубину переработки нефти. Тем самым мы продолжим движение по пути рационального использования природного сырья на территории нашего региона, - прокомментировал Михаил Дегтярев.

Сумма инвестиций в масштабный проект составит 41 миллиард рублей. Строительство объектов начнется в 2023 году после завершения проектно-изыскательных работ, а также после выбора подрядчиков.

Еще одним результатом встречи стала подготовка соглашения о стратегическом партнерстве правительства Хабаровского края и АО «ННК» в вопросах увеличения глубины переработки нефти. Хабаровский НПЗ является одним из флагманских предприятий, обеспечивающих топливную безопасность не только Хабаровского края, но и соседних регионов Дальнего Востока. Модернизация, помимо создания новых рабочих мест, дополнительно скажется и на бюджете края, так как более глубокая переработка нефти даст продукт с высокой добавочной стоимостью, что, в свою очередь, повлечет за собой и увеличение налоговых поступлений.