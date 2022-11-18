Избивал за каждый невнятный ответ: житель Хабаровского края расправился со знакомым, потому что не смог вызвать такси

Парень разозлился и решил, что приятель проснется от ударов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парень из Советской Гавани испортил себе всю жизнь своей несдержанностью и агрессией. Пьяный Антон (имя изменено - прим. ред.) очень хотел уехать от гостей. Для этого ему нужно было получить ответ на вопрос от собутыльника, который спал и мог лишь невнятно бубнить.

«ГДЕ ТЕЛЕФОН?»

В январе 2021 года компания молодых людей собралась в квартире, чтобы повеселиться и выпить. Когда градус алкоголя зашкалил, 21-летний Антон засобирался восвояси. Парень хотел заказать такси, но не мог - телефон куда-то подевал его 38-летний приятель. Последний к этому моменту забылся в алкогольном сне.

Антон начал будить товарища и спрашивал: «Где телефон?». Спящий четко ответить не мог и лишь говорил что-то невнятное. Антон разозлился и решил, что приятель проснется от ударов. Тактика была проста: парень будил друга, тот произносил что-то непонятное, за что получал удар. В представлении Антона знакомый в какой-то момент должен был очухаться от тумаков и четко ответить на вопрос.

ГРАД УДАРОВ

Парень продолжал избивать спящего знакомого руками и ногами. Удары приходились по голове и телу жертвы. Сколько Антон молотил приятеля - неизвестно. В итоге спящий скончался от тупой травмы головы. Страшно то, что никто из присутствующих не смог (или не хотел) остановить разъяренного парня.

Антона задержали. Уголовное дело завели по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

ОФИЦИАЛЬНО

- По уголовному делу реализован широкий комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося и изобличение причастного к совершению преступления лица, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Суд приговорил парня к семи годам колонии строгого режима.

- Осужденному предстоит также выплатить родственникам погибшего один миллион рублей в счет компенсации морального вреда и 198 тысяч рублей - расходы на погребение, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель краевой прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.