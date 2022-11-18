Схватил за волосы и затащил в комнату: житель Колымы избил и изнасиловал женщину, о которой ходили неприятные слухи

Осужденный смог подавить сопротивление и изнасиловал колымчанку. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

В небольшом поселке Ола, как и в подобных населенных пунктах по всей стране, все друг друга знают. Если не лично, то слышали почти о каждом и знают обо всех «грешках». Из-за этого складывается предвзятое отношение, и люди ошибочно полагают, что могут относиться к человеку, согласно распространяемым про него слухам.

МУЧИТЕЛЬ

Илья (имя изменено - прим. ред.) недавно вышел из колонии, где отбывал наказание за грабеж. 16 мая он напился и захотел интимной близости. Тут ему рассказали про женщину, которая, по словам местных, когда-то вела не совсем добропорядочную жизнь. Это совершенно не говорит о том, что каждый может заявиться к ней с требованиями ласки. Но 32-летний мужчина решил, что она примет и его.

Логично, что колымчанка послала героя-любовника куда подальше и попыталась закрыть дверь. Но Илья никуда не собирался и ударил женщину. Затем он схватил ее за волосы и потащил в комнату. Колымчанка отчаянно сопротивлялась и даже смогла вырваться. Но изверг ее снова поймал.

- В ходе борьбы мужчина вырвал у потерпевшей клок волос. Женщина кинула в него стеклянную банку, та разбилась. Осужденный смог подавить сопротивление и изнасиловал колымчанку, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах Магаданской области.

ОФИЦИАЛЬНО

Женщина написала на мучителя заявление, Илью задержали. Во время следствия и в суде мужчина не признавал свою вину. Сперва говорил о том, что все случилось по обоюдному согласию. Затем и вовсе открестился от связи с потерпевшей. Но клок волос, осколки от банки и другие собранные доказательства подтвердили вину Ильи.

- Уголовное дело было заведено по статье «Изнасилование». Приговор суда, которым злоумышленнику назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, вступил в законную силу, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.