Гостеприимный Казахстан: «Амур» начал гостевую серию с победы над «Барысом»

«Амур» пропустил первым, но быстро перевернул ход встречи Фото: пресс-служба ХК "Амур"

После ударной серии из четырех домашних матчей без поражений, Тигры отправились в трехматчевое выездное турне, которое началось для хабаровчан в Астане игрой с «Барысом». Соперники подходили к матчу соседями по таблице, поэтому встреча обещала быть жаркой – «Амур» борется за плей-офф, поэтому важно не давать двигаться вперед прямым конкурентам.

На восьмой минуте впервые прогремела штанга ворот хабаровской команды, однако шайба отскочила в нужном для Тигров направлении, и нули на табло сохранились. Второй раз каркас ворот сыграл за хабаровчан на 16-й минуте после щелчка Ножье. У гостей в первом тайме хорошие моменты имели Дрозг, Николишин и Корягин, однако первая забитая шайба в этом матче была на счету команды из Казахстана – «Амур» остался в меньшинстве и не сумел сдержать натиск «Барыса», в результате чего Шайхмедденов с пятачка затолкал шайбу в ворота.

После гола до окончания первого периода оставалось две минуты, но этого хватило, чтобы восстановить равновесие. Теперь уже шанса поиграть в большинстве дождались Тигры, и Дубакин решил не упускать эту возможность, пробив Гудачека.

Второй период хозяева начали максимально напористо, но пыл команды из Астаны быстро охладил Дрозг, подобрав отраженную вратарем шайбу и направив ее точно в цель. Болельщики погнали команду хозяев вперед, поэтому «Барыс» еще добавил в агрессии, чем заставил несколько раз серьезно вступить в игру Аликина, с чем он успешно справился. Однако за две минуты до конца второго периода голкиперу не удалось надежно зафиксировать шайбу после суматохи у ворот хабаровчан. Счет вполне мог снова стать равным, но на помощь вновь подоспела штанга, и «Амур» ушел на перерыв, сохранив преимущество.

В третьем периоде хозяева безуспешно искали ключ к воротам соперника, нерв матча накалялся, что в середине периода вылилось в драку между Ли и Петуховым. Тигры весьма спокойно отбивались большую часть времени, и первая серьезная опасность возникла уже на 56-й минуте, когда ворота гостей в упор расстреливал Михайлис, но Аликин в тот вечер больше не дал себя пробить. Окончательный счет на табло зафиксировал Шаров, поразив на последней минуте уже опустевшие ворота хозяев.

Тигры побеждают со счетом 1:3 и отправляются в Челябинск, где им в третий раз за месяц предстоит схлестнуться с «Трактором».