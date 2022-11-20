Пьяный вахтовик из Магаданской области стал причиной экстренной посадки самолета

Мужчина, предположительно, имел другие планы на отпуск. Фото: Следственное управление на транспорте следственного комитета РФ

Завершив тяжелые рабочие будни, всем хочется хорошо отдохнуть. Но некоторые отдыхают так усердно, что от них устают все остальные.

Так, завершив свою работу вахтовым методом в Магаданской области, мужчина направлялся домой на самолете рейсом «Иркутск-Москва». Для храбрости или для снятия стресса пассажир принял алкоголь в количестве, несовместимом с адекватным поведением на борту самолета. Поэтому стоило только лайнеру набрать высоту, как в сторону экипажа и пассажиров посыпались оскорбления со стороны пьяного мужчины.

По информации ТАСС, дебош продолжился агрессивной прогулкой по салону, в ходе которой мужчина проверял на прочность борт воздушного судна, а также пытался цеплять за одежду бортпроводников. Все замечания перебравший с алкоголем пассажир оставлял без какого-либо внимания, поэтому командир экипажа решил в буквальном смысле спустить дебошира с небес на землю, совершив вынужденную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске.

Там мужчину передали сотрудникам транспортной полиции, которые продолжили выяснять обстоятельства произошедшего. По итогам проверки, за нарушение общественного порядка на борту воздушного судна может грозить штраф от двух до пяти тысяч рублей или до 15 суток ареста.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна