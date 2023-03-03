Артем Насатюк: «Ни один наркоман, ни один алкоголик не счастлив в своем мире - это защитная реакция»

Артем Насатюк - главный врач краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая психиатрическая больница» имени профессора И.Б. Галанта министерства здравоохранения Хабаровского края. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Проблема наркозависимости в современном мире по-прежнему одна из самых актуальных. Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением нашего века. В ее коварные сети с каждым днем попадает все больше людей, пытающихся убежать от проблем и стрессов. Но цена такого «побега» оказывается слишком высокой, и результаты эксперимента над собой большей частью оказываются необратимыми. И те ощущения, которые казались спасением от реальных проблем и неудач, становятся бесконечным кошмаром и абсолютной пустотой. Как сообщил во время прямого эфира на РАДИО КП (88,3 FM) главный врач краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая психиатрическая больница» имени профессора И. Б. Галанта министерства здравоохранения Хабаровского края Артем Насатюк, сами пациенты за медицинской помощью приходят крайне редко, только в тех случаях, когда употребление психоактивных веществ начинает разрушать их жизнь.

- В большинстве случаев это вынужденное обращение, когда человек в активном употреблении не может остановиться, либо когда наступает абстиненция - алкогольная или наркотическая ломка. Если говорить о наркологической тематике, то Краевая клиническая психиатрическая больница, помимо лечения зависимостей, занимается большой профилактической работой среди населения, в особенности среди несовершеннолетних.

Мы на регулярной основе выходим с профилактическими мероприятия в школы, техникумы, высшие учебные заведения. Подростковый возраст больше всего подвержен знакомству с веществами, поэтому именно в этом возрасте важна профилактика! Второе - это диагностика раннего употребления наркотических средств и психотропных веществ. В 2022 году в крае обследовано около трех тысяч несовершеннолетних. И третье - это лечение, как амбулаторное, так и стационарное. Кроме того, у нас в городе широко развивается система реабилитации наркологических больных. Выделены подкластеры в линейных наркологических подразделениях, организованы стационарное и амбулаторное реабилитационные подразделения для наркологических больных. Мы активно внедряем стационарзамещающие методы: онлайн-психотерапию, онлайн-реабилитацию. После комплекса лечебно-реабилитационных вмешательств человек переходит на этап наблюдения у врача, и если он состоял на учете и успешно закончил лечение, после определенного времени его снимают с учета, - говорит Артем Насатюк.

Чаще всего первое знакомство с веществами проходит в возрасте от 14 до 17 лет. Это опасный возраст, личность ребенка еще не сформирована, эмоционально он незрел и подвержен внешним влияниям.

- Я всегда привожу такое сравнение. Наркомания - это как инфекция, всегда заражаются от кого-то. Чтобы наркоман стал сам наркоманом, его кто-то должен научить. Поэтому раннее выявление в учебных заведениях очень важно. Необходимо выявлять этого человека как можно раньше, чтобы он не подверг своему влиянию другого человека, не сподвиг его к желанию попробовать.

Артем Викторович отметил, что как такого диагноза «алкоголизм» не существует. В медицине это состояние звучит так: психические поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя.

- Мы понимаем, что психоактивное вещество в первую очередь воздействует на нашу центральную нервную систему - на наш мозг, который определяет наши мысли, идеи, поведение и поступки. Цель алкоголя и наркотиков изменить психику человека. Что касается «синтетики», то нередко при ее употреблении у людей возникают психотические состояния, когда человек просто сходит с ума. Ему что-то кажется, появляется ощущение, что за ним следят, или страх, что кто-то его убьет. Очень схожи эти состояния с шизофренией. Врачам приходится прилагать большие усилия, чтобы вернуть человека в нормальное состояние.

Сегодня современная наркологическая помощь доступна для каждого человека, при этом акцент переносится на скорейшее включение пациента в долгосрочные программы психологического лечения, в результате чего он получает реальную возможность выздоровления.

В Краевой клинической психиатрической больнице имени профессора И. Б. Галанта трудятся квалифицированные специалисты, используются современные методы и препараты, которые направлены на увеличение сроков ремиссии у наркологических больных, снижение частоты повторных госпитализаций в стационар.