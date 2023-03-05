Полностью охватило пламенем: пожар унес жизни двух людей в Николаевске-на-Амуре

Хозяин жилого помещения доставлен в больницу с ожогами Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вечером 4 марта в Николаевске-на-Амуре по улице Бошняка загорелся деревянный одноэтажный дом. Хозяин дома получил ожоги 2-3 степени, а еще двоих людей спасти не удалось.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия спустя считанные минуты после вызова. Деревянная постройка была обнаружена спасателями полностью охваченной пламенем, после чего огонь стал переходить на надворные строения, расположенные на территории жилого участка.

Пожарные принялись за ликвидацию возгорания, однако сложности возникали из-за большого скопления различных вещей, преграждавших путь огнеборцам, в результате чего кухонная мебель и предметы быта сгорели без возможности восстановления. Через 15 минут после локализации открытого горения спасатели смогли полностью ликвидировать пожар.

Специально сформированное звено в составе сотрудников газодымозащитной службы отправилось внутрь для осмотра сгоревшей территории на предмет нахождения людей в зоне пожара. В результате поисков удалось эвакуировать хозяина дома, который успел надышаться отравляющими веществами и получил ожоги 2-3 степени. Пострадавший был доставлен в центральную районную больницу. Кроме собственника, среди построек были обнаружены тела еще двух людей, спасти которых не удалось.

- По факту возгорания сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и Следственного управления следственного комитета Российской Федерации будет проведена проверка по установлению обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

К тушению пожара площадью 30 квадратных метров были привлечении две единицы техники и семь человек.

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