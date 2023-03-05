Мужчина провалился под лед в Хабаровске

Тонкий весенний лед становится опасным для передвижений

В Хабаровске в районе арены «Ерофей» мужчина провалился под лед вместе с транспортным средством. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, и спасение утопающего длится уже несколько часов.

Предположительно, пострадавший двигался с острова, когда лед не выдержал под тяжестью транспорта и его водителя. Происшествие собрало у набережной немало очевидцев, которые делятся информацией в социальных сетях.

Так, сообщается, что на помощь провалившемуся с острова прибыл мотоцикл, предположительно, с друзьями потерпевшего, которые пытаются вызволить мужчину вместе с его транспортным средством. Тип транспортного средства точно пока не удается установить. По разным сообщениям, в воде находится либо мотоцикл, либо снегоход.

В то же время, с берега на помощь отправился спасатель, который сам неоднократно проваливался из-за тонкого льда, однако, с трудом, но все же сумел добраться до места происшествия. На видео из соцсетей видно спасателя, который помогает вытащить из воды транспорт, однако самого мужчины в воде разглядеть невозможно. Очевидцы, тем временем, сообщают, что мужчина еще подает признаки жизни и не желает быть спасенным без своего средства передвижения. Предположительно, потерпевший провалился в состоянии алкогольного опьянения.

Спасение продолжается, а «КП» - Хабаровск» следит за ситуацией.