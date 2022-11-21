Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 ноября 2022 3:21

Разодрал до крови: амурский тигр напал на человека в Хабаровском крае

Амурский тигр напал на человека в Хабаровском крае 16 ноября
Александра ШОПЕНКО
Пострадавшему удалось вырваться из цепких лап хозяина тайги

Пострадавшему удалось вырваться из цепких лап хозяина тайги

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Хабаровском крае встреча человека с краснокнижным амурским тигром чудом не закончилась трагедией. Редкий хищник подкрался к мужчине и напал на него. Пострадавшему удалось вырваться из цепких лап хозяина тайги.

ТИГР НАПАЛ НА ЧЕЛОВЕКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

ЧП случилось примерно в 45 километрах от поселка Мухен. Тигр напал на человека 16 ноября около 20:00 часов по хабаровскому времени. Работники лесозаготовительной компании в это время заправляли трактор.

Приближение тигра никто не заметил. Бесшумный, он подкрался к мужчине, который сидел на бочке с горюче-смазочными материалами и держал шланг. Его нога свисала с тары и сильно привлекла полосатого зверя.

Хищник успел лишь ударить мужчину по ноге, да так, что слетел ботинок. После себя он оставил кровоточащую царапину. Рабочий быстро сообразил, что нужно спасаться, и фактически влетел в кабину трактора. Еще некоторое время тигра с помощью техники выгоняли с территории.

ОФИЦИАЛЬНО

В больницу пострадавший обращаться не стал, с раной справились своими силами: помазали мазью и забинтовали. Тигр на деляне больше не объявлялся, о произошедшем сообщили специалистам.

- Мы сейчас мониторим тигра, он пошел в тайгу. Это взрослая особь. Наша задача понять: больной он, раненый, какие есть у него проблемы и существует ли опасность для людей, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, и.о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства региона.

Работодатели выдали сотрудникам сигнальные шашки и проинструктировали, как вести себя в подобных ситуациях.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна.

ЧППроисшествия: ЧП