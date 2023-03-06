ЛДПР: Победа придет быстрее, когда встанем плечом к плечу

Фото: Родион Севастьянов

В России создано новое движение - «Плечом к плечу». Партия ЛДПР призвала объединиться всех добровольцев, помогающих фронту. Это движение - не для бюрократии и собраний, а для адресной помощи фронту. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий. Партия будет поддерживать всенародную инициативу помощи нашим бойцам на передовой.

Наш регион много помогает фронту, и в этом - заслуга самих хабаровчан с активной жизненной позицией. Все понимают: сейчас просто постоять в сторонке не получится. Нужно быть вместе со всей страной, делая свой посильный вклад в общее дело. Вот местные жители и стараются. В Хабаровске действует группа помощи «Шьем для наших». Хабаровские швеи объединяют усилия и изготавливают теплую одежду для мобилизованных. Одни покупают ткани, другие - кроят, третьи - шьют. Власть и бизнес не остаются в стороне, помогая с логистикой и помещениями.

Сообщество «Шьем для наших» в соцсетях прирастает каждый день. Матери, жены, дочери военнослужащих, родственники... Люди добавляют своих знакомых, потому что верят в общее дело.

- Нас объединила потребность бойцов в теплых изделиях, которых уже нет в магазинах. Это балаклавы, снуды, толстовки, шапки. Это то, что мы шьем из флиса. Флис мы заказываем на благотворительные взносы участников. Шьем мы тоже бесплатно руками жен, дочерей, соседей и просто знакомых. Готовые изделия отправляем ребятам через волонтерские группы и частные обращения, - пояснили организаторы в Хабаровске.

Люди помогают, чем могут: деньгами, делом, материалами, распространением информации. Многие волонтеры днем трудятся на основной работе, а вечером, не считаясь с личным временем, садятся за швейную машинку или раскрой изделий. Хабаровские волонтеры сшили уже тысячи единиц одежды.

А брендом местного объединения «Шьем для наших» стал трогательный рисунок 15-летней художницы Екатерины Кудряшовой - солдат с котенком. Его местные добровольцы использовали для оформления этикеток. На этикетках - берущие за душу надписи «Вы наша гордость, вы наша сила», «Ждем домой», «Возвращайся скорее».

- Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Победа - это наше общее дело. Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора, - подчеркивает Леонид Слуцкий.