Для хабаровчан грамотность собеседника при онлайн-знакомствах оказалась важнее его фотографий

Фото: билайн

Оператор билайн проанализировал особенности онлайн-общения жителей Хабаровска на разных этапах развития отношений – при знакомстве, в начале романтических отношений, в момент признания в любви, в поддержке чувств на расстоянии, а также в дарении подарков, в том числе на 8 Марта. О роли онлайн-общения билайн узнал у своих клиентов с помощью собственного сервиса исследований «Мобильные опросы»*.

Так, в ходе опроса 38% респондентов в Хабаровске назвали приложения для знакомств, сайты и социальные сети одними из самых эффективных и удобных способов найти вторую половинку. При этом чаще остальных о высоких шансах удачно познакомиться в сети заявляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

После онлайн-знакомства для большинства опрошенных – и для мужчин, и для женщин – решающим фактором для продолжения общения стала грамотность партнера: хорошо написанные сообщения важны для 61% опрошенных хабаровчан. Также лучше узнать человека при общении онлайн можно через присылаемые им фотографии (38%) и записываемые голосовые сообщения (18%).

Если возникнет необходимость признаться в любви, используя смартфон, хабаровчане скорее сделают это через телефонный звонок (31%) или видеозвонок (19%). Однако четверть респондентов в возрасте от 18 до 24 лет готова сказать о своих чувствах и через текстовое сообщение.

После того, как отношения прояснились, самыми популярными способами демонстрации чувств любимому человеку стали постоянная переписка в мессенджерах (35%) и отправка смешных картинок и видеороликов (33%). А молодые люди в возрасте до 24 лет хотят не только слышать голос своей второй половинки, но и видеть ее лицо и эмоции: они чаще звонят по видеосвязи и записывают видеообращения, чем люди других возрастных групп. Это требует качественного мобильного интернета. Согласно полученным результатам, 69% хабаровчан хватает скоростей мобильного интернета билайн для онлайн-общения с близкими людьми.

Что касается знаков внимания, то более половины участников опроса будут скорее рады цветам или шоколаду от любимого человека, нежели виртуальным подаркам. Так, подписки на электронные сервисы вошли в пятерку подарков, которые хабаровчане никогда не хотели бы получить от своей второй половинки. Наряду с ними неудачными подарками респонденты назвали плюшевые игрушки, носки, средства личной гигиены, посуду и еду.

Кстати, 37% всех респондентов в Хабаровске предпочитают готовиться к гендерным праздникам заранее и приобретают подарки за 1-2 недели. При этом мужчины в 1,5 раза чаще женщин покупают их только в день праздника. Для тех, кто еще не успел купить подарок любимой, как раз сейчас в интернет-магазине и в собственных офисах билайна действует акция. Можно выгодно приобрести смартфоны брендов Infinix, Tecno, Xiaomi и realme и вернуть до половины от цены девайса на баланс телефона в виде бонусных рублей.**

*Исследование было проведено в 10 российских городах – Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Хабаровск, Ярославль. Общее количество респондентов – 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 18 лет. Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» 12+

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