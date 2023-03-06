Погода в Хабаровске (да и во всем крае) перестраивается на весенний режим Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровске (да и во всем крае) перестраивается на весенний режим, а все синоптические изменения сопровождаются колебаниями. Так, тепло с прошедших выходных сменится похолоданием. И все это с периодическими снегопадами.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА 8 МАРТА

Прогноз в Хабаровске говорит о том, что температуры начнут резко падать с 7 марта. Столбик термометра ночью рухнут до -7 градусов, днем - опустится до +1-1 градуса. Погода в Хабаровске на 8 марта еще более неприятная. В ночь на праздник и в первой половине дня ожидается интенсивный снег.

- С 8 числа каждый день до конца недели ожидается снег. Подсыпать будет где-то ночью, где-то днем. Будет «прыгать» и температура воздуха: ночью столбики термометров опустятся до -5 -10 градусов. Днем ожидаются слабоположительные значения с понижением к концу недели, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ

Прогноз в Хабаровске на неделю в целом не очень приятный, но и не критичный. Ближе к выходным погода испортится окончательно. В субботу, 11 марта, днем будет хоть и тепло - около +4 градусов, но ожидаются осадки в виде мокрого снега

В воскресенье столбики термометров упадут до отрицательных значений из-за затока холодного воздуха в регион. Ночью температуры воздуха будет в районе -9 -11 градусов. Днем ожидается всего -2 -5 градусов.

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