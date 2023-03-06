«Мой папа защищает ваших пап»: действующий участник СВО и основатель общественно полезного фонда «Страна смелых» на РАДИО КП

"Страна смелых": разговор с действующими участникам СВО и неравнодушными жителями края. Фото: предоставлено героем программы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. События предшествующих восьми лет давно прокладывали путь к нынешней ситуации, но у каждого сложилось к сегодняшнему дню свое мнение о произошедшем. Сегодня в программе «Страна смелых» на РАДИО КП (88,3 FM) говорили о том, как протекает жизнь у наших ребят на передовой, хватает ли им снаряжения, как встречают российских военных украинские жители и какую помощь им оказывают. Гости студии - Александр Руденко, основатель общественно полезного фонда «Страна смелых», Александр, инструктор по огневой подготовке войск специального назначения, действующий участник СВО.

- Я смотрел много видео, где ребята жалуются, что им чего-то не хватает, или кто-то обижает. Те ребята, которые попали в наше подразделение, ни одного человека, приехавшего не по своей воле, нет. Что касается мобилизованных, которые уже в возрасте до 45 лет, можно призывать, но с поправкой, смотря в какое подразделение. Если мы говорим о штурмовых, специальных подразделения, таких как ЧВК «Вагнер», то, конечно, там другие критерии. У меня был случай: пришел человек, который служил - не понятно, в каких годах - и он шеф-повар. Мы сначала хотели его перевести, но решили оставить у нас. Когда ребята приходили с задач, он там не был нужен, но этот мужчина нас встречал с горячей пищей, - говорит Александр, инструктор по огневой подготовке войск специального назначения, действующий участник СВО.

Александр также рассказал, что за те полгода, которые он там находился в разных городах, ни разу не сталкивался с тем, чтобы люди плохо относились к военным.

- Когда мы выезжали на задачу, мы всегда проезжали один дом. Девочки - одной три, другой семь - когда мы проезжали, показывали нам сердечко. Были моменты, когда у бабушки был разбит дом, приходили к ней достраивать баню, дров наколоть. Также помогали продуктами.

В свою очередь Александр Руденко, основатель общественно полезного фонда «Страна смелых» сообщил, что каждый так или иначе должен служить отчизне - добрым словом, делом.

- В фонде есть жены военнослужащих. У нас налажена обратная связь, и знаем, что важно в первую очередь. Мы также стараемся, помимо помощи, сделать так, чтобы ребята, которые возвращаются сюда на лечение, в отпуск, понимали, что здесь они нужны, и то, что они делают там, это важно и нужно. Я могу сказать, что у нас есть пункты сбора, один из них стоит в «Броско молле», каждый может забросить бритвенные принадлежности, салфетки и другое. Там есть целый перечень, что необходимо военным. Также можно подписаться на наш канал в «Телеграме» https://t.me/strana_smelih, там мы проводим регулярные сборы. Мы стараемся акцентировать на том, что спасает жизни, помимо гигиены. Это квадрокоптеры, оптика, приборы ночного видения. То есть все это закупается, и мы отправляем адресно. Помимо этого, существует общий центр «Мы вместе», туда также каждый может привезти необходимые вещи.

Добавим, что на своем канале https://t.me/Arm_taktik27 Александр (фамилия не называется), действующий участник СВО, делится материалами из зоны военных событий, а также рассказывает о жизни молодых парней, которые сейчас защищают Родину.