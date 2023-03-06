Оказание паллиативной помощи станет доступно жителям Хабаровского края с помощью сертификатов

Хабаровский край стал пилотным регионом, где будет реализована новая услуга Фото: Правительство Хабаровского края

Первое совещание по реализации проекта о государственном социальном заказе прошло в стенах правительства Хабаровского края. Согласно проекту, жители получат право на получение специальных сертификатов, содержащих фиксированную сумму, которую можно потратить на предоставление социальной услуги. В Хабаровском крае для получения услуг определены три направления, в числе которых социальная поддержка бездомных, школьный туризм и паллиативная помощь.

После подписания губернатором Михаилом Дегтяревым распоряжения в августе 2022 года Хабаровский край стал пилотным субъектом, реализующим социальный заказ. Прошедшее совещание под председательством заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова, а также заместителя директора департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности Вероники Сергеевой было посвящено механике обеспечения реализации закона.

- Новый закон позволяет работать не только с бюджетными организациями, но и негосударственными организациями, которые вовлекаются в оказание социальных гарантий. С появлением конкуренции услуга становится более доступной для населения, повышается ее качество. Взаимодействие с государством для организаций становится понятным, стабильным, что позволяет НКО или индивидуальным предпринимателям развивать свою деятельность, - отметила Вероника Сергеева.

На территории Хабаровского края действие закона распространится на три направления. Так, школьники 5-9 классов смогут поучаствовать в программе, предоставляющей тур по достопримечательностям региона. Следующее направление - паллиативная помощь, которая сегодня оказывается только государственными медицинскими организациями и одной частной компанией. По новому закону, с полученным сертификатом можно будет обратиться в любую выбранную компанию. Технология схожа с механизмом взаимодействия с организациями дополнительного образования.

- Мы уже давно знаем, что такое социальный сертификат на дополнительное образование. Теперь эта технология будет реализована в школьном туризме, а также в оказании услуг паллиативной помощи. В настоящее время правительством Хабаровского края разработаны и приняты необходимые постановления для развития всех основных положений федерального закона №189. В апреле-мае начнется второй этап реализации этого пилотного проекта, - пояснил Евгений Никонов.

Одной из основных задач нового закона о социальном заказе является создание условий для получения качественной услуги по доступной цене. Весь текущий год действие закона будет осуществляться в режиме апробации. За исполнение закона в крае отвечают министерство социальной защиты населения края, министерство здравоохранения и министерство туризма.