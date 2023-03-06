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Общество6 марта 2023 8:30

Оказание паллиативной помощи станет доступно жителям Хабаровского края с помощью сертификатов

Реализацию нового социального закона обсудили на совещании правительства Хабаровского края
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Хабаровский край стал пилотным регионом, где будет реализована новая услуга

Хабаровский край стал пилотным регионом, где будет реализована новая услуга

Фото: Правительство Хабаровского края

Первое совещание по реализации проекта о государственном социальном заказе прошло в стенах правительства Хабаровского края. Согласно проекту, жители получат право на получение специальных сертификатов, содержащих фиксированную сумму, которую можно потратить на предоставление социальной услуги. В Хабаровском крае для получения услуг определены три направления, в числе которых социальная поддержка бездомных, школьный туризм и паллиативная помощь.

После подписания губернатором Михаилом Дегтяревым распоряжения в августе 2022 года Хабаровский край стал пилотным субъектом, реализующим социальный заказ. Прошедшее совещание под председательством заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова, а также заместителя директора департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности Вероники Сергеевой было посвящено механике обеспечения реализации закона.

- Новый закон позволяет работать не только с бюджетными организациями, но и негосударственными организациями, которые вовлекаются в оказание социальных гарантий. С появлением конкуренции услуга становится более доступной для населения, повышается ее качество. Взаимодействие с государством для организаций становится понятным, стабильным, что позволяет НКО или индивидуальным предпринимателям развивать свою деятельность, - отметила Вероника Сергеева.

На территории Хабаровского края действие закона распространится на три направления. Так, школьники 5-9 классов смогут поучаствовать в программе, предоставляющей тур по достопримечательностям региона. Следующее направление - паллиативная помощь, которая сегодня оказывается только государственными медицинскими организациями и одной частной компанией. По новому закону, с полученным сертификатом можно будет обратиться в любую выбранную компанию. Технология схожа с механизмом взаимодействия с организациями дополнительного образования.

- Мы уже давно знаем, что такое социальный сертификат на дополнительное образование. Теперь эта технология будет реализована в школьном туризме, а также в оказании услуг паллиативной помощи. В настоящее время правительством Хабаровского края разработаны и приняты необходимые постановления для развития всех основных положений федерального закона №189. В апреле-мае начнется второй этап реализации этого пилотного проекта, - пояснил Евгений Никонов.

Одной из основных задач нового закона о социальном заказе является создание условий для получения качественной услуги по доступной цене. Весь текущий год действие закона будет осуществляться в режиме апробации. За исполнение закона в крае отвечают министерство социальной защиты населения края, министерство здравоохранения и министерство туризма.

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