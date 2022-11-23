Наталья Ольшанская: Состав геля «Ламифарэн» натурален и не имеет добавок

Наталья Ольшанская - руководитель обособленного подразделения по ДВФО, официальный дистрибьютор компании «Простор», занимающейся продажей уникального диетического и лечебно-профилактического питания, геля и капсул «Ламифарэн» Фото: Сергей ПЯТКОВ

С 1960 года руководством СССР было дано задание научным институтам разработать эффективное средство для повышения иммунитета, профилактики различных заболеваний и самое главное - решение проблемы повального йододефицита у населения нашей страны. В результате началась разработка продукта из ламинарии, но, как это часто бывает, со временем все научные труды и статьи просто легли на полки архивов. И только в 1997 году директор рыбколхоза «Простор» взялся за работу снова. И именно он первый в стране инициировал различные исследования в сильнейших научных медицинских центрах станы. Он запатентовал продукт, который уже много лет помогает во многих проблемах, рассказала во время прямого эфира на РАДИО КП Наталья Ольшанская - руководитель обособленного подразделения по ДВФО, официальный дистрибьютор компании «Простор», занимающейся продажей уникального диетического и лечебно-профилактического питания, геля и капсул «Ламифарэн». По ее словам, линейка продукции представлена в виде геля «Ламифарэн», капсул и косметического геля, изготовленного из ламинарии ангустаты, которую часто путают с обычной морской капустой. Но ламинария ангустата уникальна тем, что имеет более длительный жизненный цикл - четыре года вместо двух лет по сравнению с морской капустой, тем самым она насыщена большим количеством микро- и макроэлементов.

- Произрастает ламинария ангустата только в акватории Охотского моря и в Татарском проливе, где и располагается наше производство. Дело в том, что оболочка клетки ламинарии очень плотная и тяжело растворяется в организме, из-за чего мы получаем всего 5% полезных веществ, употребляя ламинарию в виде морской капусты. На производстве благодаря запатентованной технологии мы разрушаем оболочку, высвобождая все полезные вещества, сохраняя их в живом виде до 90%. Также хочу отметить, что состав геля полностью натурален и не имеет никаких добавок.

По словам эксперта, положительный эффект «Ламифарэна» прежде всего в том, что он стимулирует защитные силы организма, и организм сам уже борется, восстанавливается, нормализуется и так далее, то есть качество жизни становится значительно выше, вот в этом его основная ценность, вторая ценность в том, что он не имеет побочных отрицательных эффектов.

- «Ламифарэн» при систематическом приеме готовит организм к встрече с инфекциями, с патологиями, иммунодефицитами и так далее. Поэтому его можно и нужно употреблять людям абсолютно здоровым. Он также восполняет дефицит йода и благоприятно воздействует на щитовидную железу, увеличивает углеводный обмен, липидный обмен, тем самым способствует снижению лишнего веса, активно очищает организм от токсинов, тяжелых металлов, радиации, нормализует обмен веществ, нормализует давление и другое.