Виктория Трегубенко: Воспитанники детских домов отличаются только тем, что им некуда прийти и поплакать

Виктория Трегубенко, заместитель министра социальной защиты края – начальник управления опеки и попечительства, Алиса Оненко - сотрудник ЦСУ Фото: Сергей ПЯТКОВ

Жизнь в детском доме кажется совсем несладкой. Но это еще как посмотреть, ведь непросто реализовать себя в жизни, проживая, например, в неблагополучной семье или среди тех, кто о тебе не заботится. В настоящее время детские дома стали постепенно сокращать, но не потому что государство не хочет брать детей под свое крыло, а потому что просто несовершеннолетние все чаще остаются в своих семьях. О том, как ведется работа с воспитанниками детских домов, и как социум встречает их после выпуска, говорили с Викторией Трегубенко, заместителем министра социальной защиты края - начальником управления опеки и попечительства и Алисой Оненко - сотрудником ЦСУ.

- Много ли в Хабаровском крае детских домов? Как много детей в них пребывает? И продолжается ли тенденция по закрытию учреждений?

- Тенденция к закрытию продолжается. На сегодняшний день у нас находится два учреждения в ликвидации, но это не потому, что такие злые и решили детей выгнать. А потому что детей стали реже помещать в учреждения. Тем не менее существует 26 организаций для детей, оставшихся без попечения родителей, - это не только детские дома, это еще дома ребенка, социально-реабилитационные центры. Дети со статусом, которые уже являются детьми, оставшимися без попечения родителей, их 911. Если брать только детские дома, там около 800 человек. Это дети, родителей которых лишил прав, и они находятся под защитой государства, - говорит Виктория Владимировна.

- Алиса, как у вас проходило проживание в детском доме?

- Я попала в детский дом в 10 лет, семейный уклад у меня уже сложился. Первые годы было тяжело, потому что жить в коллективе было странно. Есть большая группа, есть один воспитатель, которая для всех является мамой. И у меня был шок - как она одна может быть для всех мамой? У нас была очень хорошая группа. И не осталось негативное отношение к детскому дому.

- Насколько сложно реализовать себя за пределами детского дома?

- Это относится к позиции того, как ты воспринимаешь себя и насколько хочешь быть реализован. Если ты хочешь встать на ноги, создать свою семью и жить самостоятельно, то идешь к цели. Да, бывают трудности. Выпускнику и воспитаннику сложно от того, что нет поддержки. Если ребенок из полноценной семьи может обратиться к маме с папой и получить эту поддержку, то тут человек может сам в себе замкнуться и дальше просто не идти.

- На самом деле дети же ничем не отличаются. Бывает же так, что и в полной семье, но она неблагополучная, дети гораздо хуже воспитываются, чем в детском доме.

- Семьи разные нужны, семьи всякие важны. Перефразируем классика. Дети, которые попадают в учреждение, это просто дети, которые живут в другом домике. Они точно так же общаются и ходят в обычные школы, они занимаются в музыкальных школах, спортивных секциях, добиваются успехов. Не принято говорить, что ты из детского дома. Но, с другой стороны, некоторые люди гордятся своими детским домами, которые вырастили из них человека. По прошествии времени понимают, что в той семье, в которой они бы остались, ничего хорошего бы не получилось. Дети отличаются только тем, что им некуда прийти и поплакать. Но если у воспитанников сложились доверительные отношения с воспитателями, то они могут встретиться с ними. Надо сказать, что в Хабаровском крае устоявшийся коллектив, - сообщила замминистра.