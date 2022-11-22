Кидается учебниками и угрожает убить: ребенок держит в страхе учеников второго класса в школе Комсомольска

Ребенок состоит на учете у психиатра и получает необходимое лечение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Он проносит в школу нож, срывает уроки, дерется, оскорбляет детей и учителя. Наши дети находятся в постоянном стрессе, не могут качественно получать образование», - это крик о помощи родителей второклассников школы №50 Комсомольска. Учеников здесь кошмарит восьмилетний Антон (имя изменено - прим. ред.). Мальчик настолько запугал детей, что они боятся идти на уроки.

ПРИСТУПЫ АГРЕССИИ

Мальчик пришел во второй класс школы №50 в сентябре 2022 года. Ребенок состоит на учете у психиатра и получает необходимое лечение. Тем не менее дети в ужасе от того, что творит Антон в школе. Обо всем этом они рассказывают дома, здесь уже страшно становится родителям. Это натолкнуло одну из мам обратиться к властям.

В ее жалобе расписаны лишь некоторые страсти, которые творятся в классе. Агрессия у Антона, по словам женщины, постоянно выливается то на учеников, то на педагогов. Тут и ругань матом, и избиения сверстников, и нападения на учителя. Одной девочке смутьян попал в голову учебником, мальчика он пнул в солнечное сплетение, из-за чего пострадавший не мог дышать.

- Со слов одноклассников, может ударить любого ученика, однажды дал пощечину учителю. Может замахнуться стулом, многократно дети видели его с ножом в школе. Регулярно срывает уроки, лишая одноклассников возможности учиться. Ругается матом и оскорбляет одноклассников. Со слов учителя, она тратит половину времени урока, чтобы успокоить Антона, - говорится в коллективном обращении.

ПРОБЛЕМА ЕСТЬ

Власти Комсомольска провели проверку в школе №50, и информация подтвердилась. Почти все, изложенное в жалобе, оказалось страшной реальностью детей, за исключением ножа. Его в руках Антона никто не видел.

- Он действительно сложный ребенок, у него есть конфликты и с одноклассником, и с учителем. Мальчик иногда бывает агрессивен. С ним до жалобы работали психологи и социальные педагоги. Сейчас будут применяться дополнительные социально-педагогические меры. Если это не поможет, будут приниматься другие решения, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Иван Лаврентьев, официальный представитель администрации Комсомольска-на-Амуре.

Ребенок с ограниченными физическими возможностями имеет право обучаться в общеобразовательном учреждении. Инклюзивное образование никто не отменял. Но если родителям удастся доказать опасность, исходящую от Антона, то его могут перевести на домашнее обучение, либо отчислить из школы и перевести в другую.