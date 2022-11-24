На Дальнем Востоке таксопарки объявили о корректировке тарифов

В ходе обсуждений крупнейшие таксопарки и «Яндекс» приняли решение о корректировке тарифов на Дальнем Востоке. Изменение поможет не только улучшить экономику поездок, но и частично компенсировать расходы на обслуживание машин такси.

Корректировка тарифов будет плавной - так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше, и заработок водителей не сократился. К примеру, если раньше стоимость базовой поездки в Хабаровске на шесть километров за 12 минут в «экономе» могла составить 142 рубля, то теперь проезд будет стоить 149 рублей, а в Уссурийске цена изменится со 121 до 128 рублей.

Аналогичные изменения произойдут в Комсомольске-на-Амуре. Здесь цена базовой поездки на четыре километра за восемь минут в тарифе «эконом» изменится со 105 до 111 рублей.

Также ожидается, что изменение привлечет в систему больше водителей, а значит - повышающий стоимость поездки коэффициент во время высокого спроса будет срабатывать реже.