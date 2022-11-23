Российский национальный молодежный симфонический оркестр выступил в Хабаровске

Концерт произвел настоящий фурор Фото: Елена БЯНКИНА

Для ценителей классической музыки гастроли Российского национального молодежного симфонического оркестра (РНМСО - прим. ред.) стали настоящим подарком. Многие ждали этого события, ведь коллектив выступал в Хабаровске в первый раз. В зале краевой филармонии не было свободных мест. Оркестровый коллектив-академия создан всего лишь в 2018 году, но уже приобрел множество поклонников по всей стране, вот и краевая столица не стала исключением.

Проект был создан по поручению президента Российской Федерации и курируется Московской филармонией. В составе молодежного оркестра 121 человек из 42 регионов России. Коллектив стал неотъемлемой частью творческого наследия страны. За четыре года оркестр выступил в 27 городах России и поучаствовал в престижных музыкальных конкурсах.

Для хабаровчан музыканты представили композиции самого часто исполняемого композитора в мире - Петра Ильича Чайковского. Со сцены прозвучали концерт для скрипки с оркестром и симфония №6, именуемая также «Патетической».

Зрители остались в восторге Фото: Елена БЯНКИНА

Гости вечера насладились не только прекрасной и величественной музыкой оркестра под дирижерством Алексея Рыбина, но и узнали новую информацию о творчестве легендарного композитора. Например, о том, что каждые шесть минут в мире исполняется одно из произведений Петра Ильича. Легендарная симфония №6, в которую Чайковский вложил всю свою душу, не имела успеха на премьере, и критики отзывались о ней неблагосклонно. Бытует мнение, что композитор скоропостижно умер, не справившись с переживаниями. Только после его смерти симфония была оценена по достоинству и вошла в список величайшей музыки мира.

Зрители тоже оценили выступление оркестра и произведения композитора. Зал рукоплескал музыкантам и искренне делился впечатлениями.

- Чистое исполнение, хорошая работа, прекрасная музыка. Не то, чтобы я был поклонником классики, но на меня сегодняшний концерт произвел большое впечатление. Будто прикоснулся к чему-то возвышенному, что ли. Буду ждать следующих гастролей, потому что мне очень понравилось, - сказал Клим Гужин, зритель.

В финале вечера публика еще долго не хотела отпускать музыкантов, двухчасового концерта хабаровчанам показалось мало. Ценители музыки будут ждать следующего визита коллектива в краевую столицу.

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