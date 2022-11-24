Дальневосточная чайка, байкальская рыба и сибирский свитшот: что везти из командировок

Источник фото: пресс-служба S7 Group

Командировка - дело такое: дома ждут, что вы непременно привезете с собой что-нибудь эдакое. Даже если между деловыми встречами и обратным рейсом всего полтора часа. Даже если дома есть все, что только можно представить. Если ваша фантазия не справляется, не отчаивайтесь: вместе с S7 Airlines мы составили список идей для тех, кто летит в командировку во Владивосток, Иркутск и Новосибирск.

Владивосток: плюшевые чайки, азиатские деликатесы и тельняшки

Этот портовый город может похвастаться живописными морскими пейзажами, уникальной природой и - куда же без них - огромным ассортиментом магнитов, открыток и прочей туристической атрибутики. Предлагаем не скупать все это, а подойти к вопросу более креативно и задуматься о покупке…чайки. Это один из символов города, с которым вам наверняка предстоит познакомиться где-то между трапом самолета и деловыми встречами. Ловить птицу голыми руками не придется: купите плюшевую чайку ручной работы от локального владивостокского бренда @loaratoy. Заказать игрушку можно онлайн или выбрать в магазине на улице Набережной.

Если у вас есть возможность неспешно прогуляться по городу, рекомендуем зайти на местные рынки. На них регулярно завозят очень вкусные азиатские продукты: здесь вы найдете множество видов лапши, всевозможные восточные пряности, сладости и снеки.

Азиатские снеки. Источник фото: Vl.ru

Помимо этого, Владивосток знаменит своим портом и морской гаванью. Если отправитесь на прогулку до Владивостокской крепости, вряд ли вернетесь домой без тельняшки в чемодане. Только с кортиками осторожнее: на борт самолета вас с ними не пустят.

Кстати, у S7 Airlines удобные рейсы из Хабаровска во Владивосток: они вылетают из аэропорта имени Г. И. Невельского в 17:50 и уже в 19:10 приземляются в пункте назначения. У вас будет время, чтобы спокойно заселиться в гостиницу и немного прогуляться по городу перед сном.

Иркутск: травушки-муравушки и рыбы вашей мечты

Понимаем, лететь в Иркутск в командировку может быть очень обидно - мало кто успевает за пару дней доехать до Байкала и насладиться его красотой. Но если вы все-таки оказались в Иркутске в деловой поездке, можно попробовать привезти частичку целебной байкальской силы домой: о местных травах и лекарственных кореньях ходят легенды. Например, тонизирующий саган-дайля или успокаивающий байкальский шлемник можно собрать только в Иркутской области. Искать травы самостоятельно необязательно: они уже ждут вас в магазине «Травы Байкала» на Култукской улице. Кстати, если вы хотите не просто закупиться травами, но и узнать о них больше - в этом же здании находится музей лекарственных растений.

Музей «Травы Байкала» в Иркутске. Источник фото: irkutsk.zoon.ru

Теперь немного о еде: если вы любите рыбу, здешнее многообразие - точно для вас: сиг, хариус, осетр… Местные великолепно коптят и вялят, а еще подскажут, как лучше перевозить и хранить рыбу.

Важно: будьте осторожны с байкальским омулем. Это очень редкий вид, его запрещено вылавливать и продавать. Тем не менее на прилавках рыба с таким названиваем все-таки встречается. Внесите свой вклад в сохранение байкальского эндемика - отдайте предпочтение другому виду.

Если вы планируете короткую деловую поездку в Иркутск, советуем воспользоваться утренними рейсами авиакомпании S7, которые вылетают из Хабаровска по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам в 7:15 и приземляются в Иркутске в 8:55 по местному времени.

Новосибирск: мясные деликатесы, динозавры и мемы

Этот город давно борется за звание столицы Сибири и, по версии многих, побеждает. Крупный деловой и транспортный хаб с гостеприимной душой не оставит вас равнодушным, даже если вы прилетели сюда на пару дней по делам. Из Новосибирска везут не только мясные деликатесы (например, колбасу из дичи, бастурму, балык), но и необычный мерч, напоминающий о суровых сибирских морозах. За ним направляйтесь в краеведческий музей: здесь продают стильные футболки, свитшоты и шопперы с надписью «Замерз в Сибири». На них изображен пситтакозавр - один из ящеров-попугаев (да, и такие бывали), населявших территорию современной Азии в ранний меловой период (самый продолжительный из периодов мезозойской эры).

А еще родом из Новосибирска создательница популярного «ВКонтакте» мемного паблика «ШКЯ». На улице Орджоникидзе есть одноименный магазин, в котором продаются футболки, аксессуары, посуда и виниловые наклейки с забавными человечками и котиками.

Кроме шуток в вашем арсенале также есть валенки: и не какие-нибудь, а с самыми разными вышивками, помпонами, меховыми вставками - они продаются в новосибирской сети магазинов «Лапинки». Это не просто очень символичный подарок из Сибири, но и настоящая находка для любителей дачной жизни: в холодную погоду перемещения между домом и участком становятся проще. Прыг в валенки, и вот вы уже жарите на мангале самый вкусный «морозный» шашлык. Выпрыгнули - и вы на кухне, накрываете на стол. Помимо валенок, в магазине продаются невероятно красивые носки и варежки, а для любителей по-настоящему уникального шопинга - кеды из войлока.

Валенки в магазине «Лапинки». Источник фото: ngs.ru

Чтобы успеть все запланированное, возьмите билет на утренний рейс - самолеты S7 Airlines вылетают из Хабаровска ежедневно в 6:10 и в 8:05 и приземляются в Новосибирске в 8:30 и в 10:25 по местному времени. В пути вы проведете почти 5,5 часа, а это значит, что есть смысл выбрать тариф «Эконом Plus» - в него включен выбор места повышенной комфортности.

Кстати, для тех, кто летает в командировки, у S7 Airlines есть программа S7 Profi: компании-участники программы получают кешбэк с командировок, а сотрудники - копят мили S7 Priority на личные перелеты. О том, как присоединиться к программе, можно узнать здесь.