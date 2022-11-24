Михаил Дегтярев: Коронавирус показал нам важность цифровизации на всей территории Хабаровского края

Интернет появляется в населенных пунктах региона быстрее запланированных сроков Фото: Правительство Хабаровского края

Одна из управленческих практик, которая закрепилась в Хабаровском крае за время работы на посту губернатора Михаила Дегтярева - проведение выездных и расширенных заседаний правительства. Так, после ряда выездных заседаний очередное расширенное заседание прошло в столице Хабаровского края. Подобные масштабные мероприятия позволяют вовлекать в обсуждение важных стратегических направлений не только чиновников правительства, но и депутатский корпус, экспертное сообщество, научные институты, крупнейшие организации и флагманские предприятия региона.

Большая часть заседания была посвящена вопросу цифровизации региона, которая осуществляется в рамках единой стратегии развития с помощью опорных проектов «Цифровое равенство» и «Территория цифрового комфорта». Тема цифрового равенства поднимается главой региона почти с первых дней его работы в Хабаровском крае, ведь в современном мире доступ к стабильной связи и интернету необходим всем - в городах, селах и где угодно.

- Роль и значимость цифровой трансформации и внедрения технологий искусственного интеллекта по регионам России особенно ярко проявились в обстановке вынужденных ограничений, связанных с эпидемией. Сейчас, в условиях санкций, развитие современных информационных технологий, особенно отечественных, продолжает оставаться актуальным и востребованным, - заметил Михаил Дегтярев.

Министр цифрового развития и связи региона Алексей Гусев рассказал, что, согласно проекту «Цифровое равенство», населенные пункты, где проживает более тысячи человек, должны быть подключены к высокоскоростному мобильному интернету к 2024 году. Однако работа ведется с опережением графика, и все плановые показатели 2024 года будут выполнены уже до наступления 2023 года. Таким образом, за 2022 год современные услуги появятся в 18 населенных пунктах, включая, в том числе, некоторые села и поселки с населением до 500 граждан.

Губернатор призвал поддерживать набранный темп и поручил до конца 2024 года обеспечить качественным интернетом 4G жителей всех населенных пунктов численностью свыше 500 человек.

В то же время в регионе остаются территории, где вообще отсутствуют оптические линии связи, поэтому там появляются точки доступа для установления связи с помощью Wi-Fi-модемов. Первым населенным пунктом в программе предоставления альтернативного доступа к спутниковому интернету стал Чумикан.