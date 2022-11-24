Михаил Дегтярев: Необходимо нарастить инвестиции по всем направлениям

Расширенное заседание в этот раз прошло в столице Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Расширенные заседания правительства, которые вошли в практику в Хабаровском крае после избрания на пост губернатора Михаила Дегтярева, помогают регулярно держать на контроле реализацию флагманских инициатив, направленных на социально-экономическое развитие региона. Помимо заготовленной информации, чиновникам приходится отвечать на неудобные вопросы о положении дел в той или иной сфере. Таким образом, глава региона получает четкую, актуальную информацию, которую еще не успели смягчить или перевернуть.

На повестку очередного расширенного заседания, которое на этот раз прошло в столице Хабаровского края, были вынесены три вопроса, касающиеся реализации флагманских направлений стратегии развития Хабаровского края и контроля за распоряжением краевой государственной собственностью.

Доступный интернет по всему Хабаровскому краю

Первая часть заседания была посвящена флагманскому направлению «Край инноваций и новых возможностей», а именно реализации его опорных проектов «Территория цифрового комфорта» и «Цифровое равенство».

Губернатор в начале заседания отметил, что цифровая трансформация регионов России - задача, поставленная президентом страны.

- Роль и значимость IT-отрасли особенно ярко проявились в обстановке вынужденных ограничений, связанных с пандемией. Сейчас, в условиях санкций, развитие современных информационных технологий, особенно отечественных, продолжает оставаться актуальным и востребованным, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Как рассказал министр цифрового развития и связи края Алексей Гусев, в рамках проекта «Цифровое равенство» к 2024 году высокоскоростной мобильный интернет придет во все населенные пункты края, где проживает более тысячи человек. Однако показатели выполняются с опережением графика, и все, что планировалось выполнить к 2024 году, будет сделано уже в этом году. Так, работы уже завершены в малочисленных селах Арсеньево, Вострецово, Эльга, а также в Богородском, Булаве и Циммермановке, где живут более 1000 человек. Всего до конца года высокоскоростной мобильный интернет обретут жители 18 населенных пунктов. А к 2030 году доступ к интернету должны получить все села и поселки численностью 100-500 человек.

В ходе заседания губернатор поручил министру цифрового развития окончательно разобраться с населенными пунктами численностью свыше 500 человек и обеспечить их жителей интернетом 4G до конца 2024 года.

Кроме того, ведомство продолжает работу по опорному проекту «Территория цифрового комфорта», в рамках которого планируется как минимум в три раза увеличить в крае количество IT-компаний и специалистов к 2030 году. Для этого в регионе уже действуют меры поддержки, среди которых льготные кредиты, мораторий на проверки бизнеса и отсрочка от воинской службы. По поручению главы региона этот список будет дополнен продлением действия льготной ставки налога по упрощенной системе налогообложения для малых и средних IT-предприятий.

Эффективность распоряжения краевым имуществом

Следующим к рассмотрению был представлен вопрос исполнения полномочий Хабаровского края по управлению и распоряжению краевой государственной собственностью. Доклад представил министр имущества Никита Матвеев, который рассказал, что за последние два года край пополнился как новыми построенными объектами, так и имуществом, принятым из муниципальной и федеральной собственностей.

В общей сложности регион сегодня располагает имуществом на сумму более 130 миллиардов, куда входит около 4,4 миллиона единиц движимого имущества и почти 6,5 тысячи объектов недвижимости.

- Мы должны использовать эти существенные активы максимально эффективно, обеспечив баланс между активами, необходимыми для исполнения наших полномочий, и тем имуществом, которое должно работать на решение задач экономического, инвестиционного и социального развития края, - заявил губернатор.

Для увеличения краевых доходов существует несколько вариантов, среди которых приватизация имущества, его продажа или передача в аренду. В то же время с помощью имущества края поддержку получают социально ориентированные некоммерческие организации, а также субъекты малого и среднего предпринимательства. Кроме того, министр имущества рассказал, что для представителей бизнеса весь год продолжают действовать такие льготы, как получение земельных участков для ведения импортозамещающей деятельности без торгов и снижение в два раза арендной платы для кинотеатров.

- Государство предоставляет все возможности тем, кто хочет заниматься производством, особенно в текущей непростой обстановке. В качестве эффективной меры государственной поддержки можно рассматривать и программу «Промышленная ипотека», направленную на импортонезависимость, - добавил Михаил Дегтярев.

Привлечение инвесторов

Последний вопрос на повестке - положение дел по направлению «Интересная работа. Достойная зарплата». Акцент во время заседания был сделан на опорный проект «Новый инвестиционный цикл». Губернатор отметил, что активная работа в этом направлении должна стать еще активнее.

- Активизация инвестиционной активности - это системная антикризисная задача. Инвестиционная повестка является ключевой для нашей экономической политики на ближайшие годы. Нам необходимо разогреть, нарастить инвестиции по всем направлениям, - мотивировал присутствующих глава региона.

Министр экономического развития края Виктор Калашников сообщил, что для упрощения всех документальных процедур, а также обеспечения гарантий со стороны госструктур и ресурсоснабжающих организаций инвестиционные процессы края уже претерпевают изменения.

Санкционное давление не стало препятствием для запуска новых инвестиционных проектов. Так, на стадии подготовки находится проект модернизации Хабаровского нефтеперерабатывающего завода путем углубления переработки нефти. Соглашение с АО «ННК», которое владеет заводом, Михаил Дегтярев заключил во время последнего визита в Москву.

Большие надежды возлагаются на проект строительства частной Тихоокеанской железной дороги.

- Это не тупиковая железнодорожная линия от Эльгинского месторождения до побережья Охотского моря, а магистраль с выходом на Восточный полигон РЖД через ветку «Эльга - Улак». И объем перевозимых здесь грузов будет исчисляться десятками миллионов тонн! - пояснил губернатор.

По словам главы региона, строительство должно полностью завершиться к концу 2024 года.