«Комсомольская правда» - Хабаровск» запускает фотоконкурс «Эталон-2023» Фото: Елена ТЕРЯЕВА

В честь Всемирного дня здоровья «Комсомольская правда» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Эталон-2023».

С помощью народного голосования мы определим лучших из лучших в сфере спорта и здорового образа жизни в Хабаровском крае. Конкурс проходит в четырех номинациях:

- «Тренер года»;

- «Спортсмен года»;

- «Фитнес-инструктор года»;

- «Спортивное учреждение года»;

- «Фитнес центр/студия/зал года».

Мы расскажем о выдающихся спортсменах и тренерах, а также качественной работе спортивных и тренировочных площадок, которые с успехом справляются со своей задачей.

Голосование пройдет с 7 марта по 7 апреля 2023 года. В каждой номинации будет определен один победитель и двое лауреатов второй и третьей степеней. Набравшие наибольшее число голосов читателей сайта, получат призы от партнеров конкурса.

За каждую фотографию можно проголосовать один раз в 24 часа. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Предварительные итоги и ход конкурса будут освещаться на всех площадках «КП» - Хабаровск»: на радио «Комсомольская правда» (88.3 FM), в газете «Комсомольская правда» - Хабаровск» и на сайте «КП» - Хабаровск».

Голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от наших спонсоров.

Оставить заявку и проголосовать можно по ссылке.