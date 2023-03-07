Все мы - земляне: художница из Биробиджана отдала дань уважения всему живому на планете

Выставка «Земляне» насчитывает более 50 работ. Фото предоставлено героем публикации

В музее современного искусства в Биробиджане проходит персональная выставка художницы Эльмиры Войтешко. Выставка носит название «Земляне» и посвящена единению человека со всем живым.

Персональная выставка - всегда сложное испытание, где автор делится своим внутренним миром, рассказывая через свои работы то, что часто невозможно передать словами. Особенно трепетна для художника его первая персональная выставка, где творец самостоятельно презентует себя зрителям. Преподаватель художественной школы Биробиджана Эльмира Войтешко рассказала «КП» - Хабаровск» о концепции своей дебютной выставки и месте, которое занимает творчество в жизни художницы.

ВДОХНОВЛЯЕТ ВСЕ, ЧТО ОКРУЖАЕТ

Название выставки «Земляне», несмотря на наличие работ с изображением тигров и моря, не должно вводить в заблуждение.

- На этой планете существуют три первозданные жизненные силы: природа, животные и человечество. И все мы - земляне. Всю свою жизнь я стараюсь черпать вдохновение из того, что меня окружает - лучи солнца, ветер, животные. Я ставлю их наравне с людьми и считаю, что если мы получаем силы, эмоции и вдохновение от братьев наших меньших, то и сами должны помогать их долгой жизни, - рассказала «КП» - Хабаровск» Эльмира Войтешко.

Работы Эльмиры Войтешко находятся в Музее современного искусства в Биробиджане. Фото предоставлено героем публикации

Пусть выставка и считается персональной, экспозиция включает 32 масштабные картины Эльмиры, а также 21 работу ее учеников, которым тоже есть что показать. Детская любовь и доброта оказали влияние на становление художницы, и если бы не их участие в определенный момент, дело могло и не дойти до персональной выставки.

- После переломного момента в моей жизни я обрела новый творческий путь в качестве преподавателя. Дети, сами того не понимая, поддерживали во мне жизнь своим теплом и проявлением заботы. Мы вместе творили, я помогала им ощущать и познавать этот мир по-новому, разглядывая его в мелочах, и передавать их на бумагу так, чтобы из двухмерной реальности получался трехмерный мир. Вообще, раньше общение с людьми казалось мне утомительным, но сейчас я понимаю, насколько важно взаимодействовать и делиться опытом, - говорит художница.

С самого начала, по словам творца, у нее проявлялись задатки в живописи, которые развивались в ходе обучения в университете. Со временем девушка обретала все большую смелость в своих начинаниях, обучаясь всем тонкостям жанра и получая искреннее удовольствие от процесса. Далее Эльмира освоила технику написания этюдов, но один из преподавателей дал понять, что дальнейший рост придет только тогда, когда художник будет дописывать свои работы. Тогда же девушка сделала выбор в пользу создания реалистичных работ. Свою зависимость от создания картин и живописи Эльмира сравнивает с приемом пищи, который жизненно необходим человеку.

Персональная выставка стала первой в карьере художницы. Фото предоставлено героем публикации

«НЕДОСТАТОЧНО ПРОСТО УМЕТЬ РИСОВАТЬ»

Подготовку к персональной выставке студенты проходят еще в университете. Однако это все равно не избавляет от волнения и трудностей организации мероприятия, когда художник выходит в жизнь со своими работами.

- Персональная выставка тяжело далась, как и многие наши просмотры. Оформление работ - такой же большой труд, как и их создание. Ведь недостаточно просто уметь рисовать, необходимо еще подготовить холст. Хотя я стараюсь делать все своими руками, но порой полагаюсь на помощь мужа. В итоге благодаря большим усилиям я смогла дойти до момента, когда готова показать миру свои работы. С помощью моей семьи и главного хранителя Музея современного искусства Елены Дмитриевны Гладкой мои картины в целости и сохранности теперь висят в Городском Дворце культуры, в Музее современного искусства города Биробиджан.

В зависимости от формата и наличия свободного времени процесс написания Эльмирой Войтешко картины может занимать два-три месяца. Однако автор подчеркивает, что некоторые работы могут дописываться на протяжении всей жизни.

Эльмира тяготеет к живописи и созданию реалистичных картин. Фото предоставлено героем публикации

Во время работы над картиной художница не любит, когда кто-то вмешивается в творческий процесс, так как это убивает интерес к дальнейшей разработке идеи и к ее воплощению. Но как ни странно, именно прислушиваясь к своему окружению, Эльмира стала тем человеком, сумевшим презентовать себя миру в качестве самодостаточного художника, который теперь сам вдохновляет на новые свершения.

- Бывают уместные советы, к которым я прислушиваюсь. Так, однажды моя мама повлияла на мои форматы. Из-за удобства я работала на маленьких форматах, где чувствовала дискомфорт. Но мама дала мне понять, что я не должна себя ущемлять в этих рамках. Я не знаю, как это выходит, но в моей жизни всегда появляются люди, которые помогают мне понять себя и разобраться, что мне нужно от жизни. Благодаря им я сделала вывод - несмотря ни на что мы, в первую очередь, должны слушать свой внутренний голос, не приглушать зов души и идти по выбранному пути. Иначе наша жизнь не будет приносить нам радость и удовольствие.

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