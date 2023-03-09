Детей и персонал садика временно отвели в Дом культуры Фото сделано местными жителями

Утром 9 марта жители Северного района заметили клубы черного дыма в районе улиц Кирова, Островского и Федеративной. Как выяснилось, прямо рядом с детским садом горит коттедж в три этажа. Сильным огнем охватило кровлю частного дома, языки пламени ветром распространяло вокруг. На место быстро приехали пожарные.

- Что-то опять горит, как бы не 122 детский сад, он как раз в этом месте находится, - сообщают редакции жители квартала.

В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю рассказали, что пожар случился не в дошкольном учреждении, а рядом, в частном доме. Однако детей и персонал из садика все же эвакуировали и разместили в Доме культуры неподалеку.

- В превентивных целях все воспитанники, воспитатели и обслуживающий персонал покинули здание и временно были размещены в близлежащем Доме культуры. В настоящий момент дым рассеялся, и они смогли вернуться обратно. Угрозы их жизни и здоровью нет, - сообщили в МЧС.

На месте работают пожарные, всего привлечено 27 человек и семь единиц техники. Пожар случился в 8:54, к моменту приезда спасателей крыша была уже полностью в огне. Пламя быстро переходило вниз на третий и на второй этажи дома.

По приезде началась проверка здания газодымозащитной бригадой, внутри людей не нашли, информации о пострадавших не поступало.

К 10:05 переход огня на этажи остановили и пожар локализовали. Сейчас специалисты продолжают тушить открытые очаги.

Что произошло в доме, и почему случился пожар - пока неизвестно. Выяснением будут заниматься сотрудники Госпожнадзора.