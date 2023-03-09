Магия числа 23: сколько жителей Хабаровского края выбирает красивую дату

Что 23 марта 2023 года нам готовит... Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Приближается очередная, но не последняя, красивая дата - 23.03.2023. Буквально в прошлом месяце в России был ажиотаж - сыграть свадьбу в зеркальный день 23.02.2023 хотели многие. А те, кто не успел, могут воспользоваться второй, хоть и не зеркальной, зато вполне симпатичной датой.

Например, в Хабаровском крае 23 марта планируют стать семьей аж 57 пар. Именно столько заявлений поступило в ЗАГСы региона, сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края.

При этом наибольшее число желающих - отнюдь не в Хабаровске, а в селе Восточное. Там зарегистрировать брак планируют семь пар. По шесть пар подали заявление в Амурском районе и поселке Хор, пять - в Корфовском, по четыре пары хотят сыграть свадьбу в Индустриальном районе Хабаровска и Корсаково. В остальных районах и селах тоже получено по два-три заявления.

- Обычно по четвергам заключается 7-10 браков, а в выходные 68-75. Поэтому для буднего дня это высокие показатели, - объяснили «КП» - Хабаровск» в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края.

До дня икс еще две недели, поэтому число желающих может как увеличиться, так и уменьшиться.

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ УДАЧА?

Далеко не все решились на брак в феврале, например, из-за астрологического прогноза. Звезды сложились не самым лучшим образом, и этот день астрологи обозначили как не очень удачный для бракосочетания. Насколько счастливый день для свадьбы 23 марта, «КП» - Хабаровск» рассказали астрологи.

- Луна будет в Овне, а он является первым знаком Зодиака - самым упрямым и даже агрессивным. Такое положение будет негативно сказываться на будущей семейной жизни. Влюбленные всю жизнь будут соперничать и бороться за лидерство, что неминуемо приведет к частым ссорам. Отказываться от свадьбы не стоит, если жених и невеста умеют находить компромиссы и прислушиваться друг к другу, - говорит Илона Светлая, астролог.

Если же вы не совсем доверяете звездам, а увидеть красивую дату в свидетельстве о браке хочется, самое время рискнуть.

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