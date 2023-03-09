Андрей Базилевский: Самое главное - это общаться с людьми

Сенатор Российской Федерации от Правительства Хабаровского края Андрей Базилевский Фото: Сергей ПЯТКОВ

Большое количество людей знают о существовании Совета Федерации, но не все представляют, как работает верхняя палата парламента. С визитом в Хабаровский край для решения вопросов, требующих контроля прибыл Сенатор Российской Федерации от Правительства Хабаровского края Андрей Базилевский. В прямом эфире РАДИО КП (88.3 FM) он рассказал о текущей работе в рамках «Региональной недели».

- Формирования графика «Региональной недели» складывается из федеральной повестки, то есть получение обратной связи от людей о тех законах, которые принимаются и посмотреть, как они реализуются. Также есть поручения Председателя совета Федерации, губернатора региона и самое главное - общение с людьми, - говорит Андрей Базилевский.

Сенатор подчеркнул, что сейчас требуется достаточно большое количество «ручного» вмешательства для решения тех или иных вопросов. Этот фактор необходим, чтобы не страдала оперативность при поиске решений.

Одной из главных тем эфира стал вопрос о доступности и строительстве новых фельдшерско-акушерских пунктов в районах Хабаровского края.

- Программа находится на личном контроле губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, а также заложена в пяти флагманских инициативах, которые реализуются уже два года. Есть конкретные результаты. Да, не так быстро, как хотелось бы, но в 2023 году открываются ФАПы в нескольких районах. Люди это видят, но все и сразу охватить нельзя. Есть очень четкие критерии, по которым определяется очередность строительства таких пунктов.

В Хабаровском крае сохранены инвестиционные программы по строительству восьми ФАПов, пяти проектируемых амбулаторий.

- В регионе также семимильными темпами появляется интернет. Хотелось бы, конечно, еще быстрее. В любом случае работа на Дальнем Востоке коммерческой организации, помимо извлечения прибыли, несет в себе социальную ответственность, о которой в послании к Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин.

Не забыли затронуть и тему оттока населения из Хабаровского края.

- Я не склонен к тезису закрепления населения на территории. Это должно происходить само собой. Вопрос в том, что регион должен быть привлекательным для уменьшения количества уезжающих, для привлечения туристов. Ведь именно здесь быстрее карьерный рост, дешевле ипотека. Есть движение к тому, чтобы в регионе было комфортно проживать.

Глава Хабаровского края и все министерства регионального правительства уделяют внимание промышленному развитию и, главное, подготовке квалифицированных кадров.

- Людям также надо иметь возможность составить себе культурную программу в цивильных условиях, позаниматься спортом. Молодые люди могут сейчас не осознавать, но мер поддержки со стороны власти предостаточно: дальневосточная ипотека, программа молодая семья, дальневосточный гектар и другие.