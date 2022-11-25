Сергей Рябченко: Хабаровский край потерял уже более 700 рабочих мест после введения законопроекта о распределении инвестквот на вылов рыбы

Сергей Рябченко, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, член Общественной палаты Хабаровского края, член Координационного совета общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Разработка второго этапа законопроекта о распределении инвестиционных квот сейчас сопровождается большим резонансом. Почему документ вызывает столько вопросов, как предлагается распределить квоты и можно ли еще что-то поменять в решении властей - об этом и не только говорили в прямом эфире РАДИО КП с президентом Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, членом Общественной палаты Хабаровского края, членом Координационного совета общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока Сергеем Рябченко. По словам спикера, важно знать, что когда принимали законодательство о первом этапе по инвестиционным квотам в 2016 году и в 2019 году по крабовым аукционам, по результатам звучало мнение, что это эксперимент, и больше никаких нововведений не будет.

- А тут вдруг мы получаем с вами предложение, которое вносит определенная группа компаний о проведении второго этапа о перераспределении инвестквот. Чем он славен? Планируется перераспределить 20% минтая и сельди под инвестиции в строительство флота, а оставшиеся 50% краба, 100% моллюсков и других беспозвоночных выставят на аукционы. При этом не учитывается мнение регионов. Рыбацкое сообщество всей Российской Федерации выступило против законопроекта. Мы подняли медийный шум, были обращения от экипажей судов, ассоциаций, групп компаний. Было запрошено мнение субъектов, которые признали нецелесообразным рассматривать этот законопроект. Но при всем этом он дальше движется и не останавливается. Я как президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, входящей в ВАРПЭ (Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и экспортеров), и член Координационного совета общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока хочу сказать, что мы очень много сделали в том плане, чтобы организовать противодействие прохождению этого законопроекта. Все расчеты показывают, что, во-первых, региональные и прибрежные территории теряют налоги, рабочие места, доходы в бюджеты. По второму этапу также предусматривается дополнительно 65 судов промысловых и краболовов, и восемь береговых производств, а также проведение аукционов на краба. То есть по результатам первого этапа, что характерно, контрольно-счетная палата Хабаровского края уже посчитала, что мы уже потеряли 707 рабочих мест. Потому что пошло снижение минтая и сельди, ушло 50 процентов краба на аукцион.

Как сообщил эксперт, выросла закредитованность предприятий. По состоянию на середину 2022 года задолженность с момента действия законопроекта увеличилась на 2,8 раза и составила 54 миллиарда рублей.

- Каким образом предприятия Хабаровского края должны участвовать во втором этапе, если они уже прокредитовались? Более того, по первому этапу еще не выполнены обязательства. Участники Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, экспортеров и Координационного совета общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока ездили в Москву и проговаривали с профильным комитетом этот вопрос, в частности, с Владимиром Кашиным - председателем комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. И он послушал нас. Также прошли парламентские слушания перед первым чтением законопроекта в Госдуме. Я очно и заочно присутствовал на семи заседаниях - и в комитетах Госдумы, и на профильном комитете Совета Федерации, и был на всех парламентских слушаниях. И хочу сказать, везде в подавляющем большинстве - и субъекты Законодательного собрания субъектов, и бизнес-сообщества - против проведения этого законопроекта.