Погода в Хабаровском крае на выходные не сильно обрадует жителей региона Фото: Борис КОКУРИН

Погода в Хабаровском крае резко сменила милость на гнев. На смену относительному для ноября теплу пришел циклон. 25 ноября грянул снегопад, и это первые по-настоящему зимние осадки.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ВЫХОДНЫЕ

Погода в Хабаровском крае на выходные не сильно обрадует жителей региона. Начавшийся в пятницу снегопад будет сыпать на юге и в центральных районах края до субботы, 26 ноября. Ночью осадки усилятся.

- В субботу днем циклон будет смещаться на северо-восток в район пролива и дальше уйдет на Сахалин. Поэтому северные районы Хабаровского края окажутся под влиянием непогоды. В Николаевском и Ульчском районах ожидаются сильные, местами - очень сильные осадки, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Точный прогноз в Хабаровске говорит о том, что снегопад пойдет на спад субботним днем. В воскресенье, 27 ноября, осадков не ожидается. Однако останутся последствия циклона - на дорогах будет снежный накат и гололед.