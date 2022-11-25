«Поколение М»: известный российский дизайнер Юлия Далакян оценит эскизы юных модельеров Хабаровска

Юлия Далакян, ведущий российский дизайнер, мастер проекта МТС «Поколение М», Ольга Юркова - руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС. Фото: Сергей ПЯТКОВ

В эти дни в Хабаровске проходит федеральный образовательный проект МТС Fashion в рамках благотворительного проекта компании «Поколение М». Как мода связана с цифровизацией, и какие таланты есть в Хабаровском крае, рассказали в прямом эфире РАДИО КП Юлия Далакян, ведущий российский дизайнер, мастер проекта МТС «Поколение М», и Ольга Юркова, руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС.

- Проект «Поколение М» родился несколько лет назад, когда-то мы в МТС задумались, как цифровые технологии могут способствовать обеспечению равных возможностей для творческого развития российских детей не зависимо от того, где проживает ребенок, в пределах Садового кольца в Москве, либо в небольшом селе в Хабаровском крае, или какой статус и материальное положение у родителей. Благодаря интернету сегодняшним детям доступны и прямой доступ к занятиям с педагогами Третьяковской галерее, вокальным занятия с Полиной Гагариной, консультациям всемирно известного дизайнера Юлии Далакян и многие другие возможности. Интернет - это ровно то, что позволяет развиваться сегодня даже без значительных материальных вложений. Это стало источником, главной идеей проекта «Поколение М». Мы создали и ведем онлайн-платформу, где с региональными ребятами занимаются более 250 признанных российских мастеров по разным творческим направлениям: вокал, танцы, фотография, изобразительное искусство, инженерное дело, экологический трек и многим другим. Дети проходят бесплатные образовательные курсы на сайте www.pokolenie.mts.ru, и принимают участие в конкурсах. У нас очень мотивирующие призы,- говорит Ольга Юркова, руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС. - Победители получают стажировки в ведущих российских творческих объединениях, выступления со своими кумирами на лучших сценах страны, участие в выставках в крупнейших галереях России.

С самого первого года, как в проекте появилось направление модного дизайна, его курирует Юлия Далакян - ведущий российский дизайнер. По словам эксперта, ей проект интересен из-за его многогранности: образовательная программа построена так, что позволяет развивать и творческое и ремесленное начало:

- Мы уже были с образовательными курсами «Поколение М» в Краснодаре, Ростове, Владивостоке. И совершенно разная везде и подача материала, и сами дети. И даже энергетика разная в городах, которая сказывается на творческих работах. И я сама тоже получаю вдохновение, когда делюсь своим опытом, знаниями. Оценивать работы легко, самое главное - креативная мысль. Эскизы могут быть выполнены не очень поставленной рукой, поскольку и семилетние дети присылают работы. Конечно, их нельзя сравнивать с теми, кто ходит в школы изобразительных искусств, или кто учится уже в колледжах. Но в любом случае, когда есть креативная мысль, это видно сразу. Например, во Владивостоке есть уникальная школа дизайна, там преподаватели учат развивать ассоциативное мышление. Мы тоже этот инструмент используем, у нас даже был конкурс специальный - создать костюм для звезды. Дети работали над сценическим нарядом для Полины Гагариной. И это очень интересный очень практичный подход, это для них фантазия и мечта, которую мы отчасти пытаемся исполнить, и одновременно очень прикладной конкурс.