«Моя семья - это моя сила!»: судебный пристав из Хабаровска рассказала, как совмещать воспитание четверых сыновей и непростую работу

Залог крепкой семьи - взаимопонимание и взаимовыручка Фото: предоставлено редакции героем публикации

«И коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет» - цитату из поэмы великого русского классика Николая Некрасова вполне можно интерпретировать на современный лад и даже немного дополнить: русские женщины сегодня обладают не только смелостью и силой, а еще и упорством, хваткой, целеустремленностью и находчивостью. Истории таких женщин нужно и важно рассказывать. Своим примером они показывают, что все высоты в жизни, безусловно, достижимы, и на таких женщинах, без преувеличения, держится земля.

Елена Бабец - героиня этой истории - многодетная мама. У нее четверо сыновей, причем разница в возрасте между самым старшим и самым младшим - 24 года! Сейчас взрослый сын уже сам трижды отец, так что семья у Елены самая что ни на есть большая и дружная.

Как это было еще 30 лет назад, сразу после свадьбы пары обзаводились детьми, так и у Елены с мужем первый сын родился, когда им было всего по 18 лет. Конечно, поначалу им было сложно, маленький ребенок на руках, сами без кола и двора, молодые-зеленые, но малыш тогда стал крутым стимулом, Елена, пока была в декретном отпуске, получила высшее образование по специальности бухгалтера и в последующем устроилась на Хабаровский судостроительный завод.

- Старшего сына зовут Евгений, в августе у него родился третий ребенок, то есть у меня уже трое внуков. Второго сына зовут Егор. Когда он родился, старшему было уже 12 лет. Женя мне тогда очень хорошо помогал. Да и сейчас старшие сыновья помогают младшему, как минимум даже с уроками.

Третьему сыну Елены Сергею сейчас 15 лет, а самому младшему Арсению - восемь. Парни понимают, что родителей нужно уважать, беречь их и всячески помогать. Между ними в доме все обязанности четко распределены: пока мама и папа на работе, ребята знают, кто моет посуду и полы, кто пылесосит, вытирает пыль. Арсений тоже вносит свою лепту - на нем вынос мусора и обычные повседневные обязанности в виде уборки вещей, подготовки уроков и прочего.

- Все мальчики разные, что интересно, хотя все они воспитывались нами, в одной семье, с одним укладом, ценностями и правилами. Но каждый из сыновей - абсолютно отличается от братьев. Знаете, я считаю, что мне повезло, моя семья - это моя сила. Я вот смотрю на матерей, у которых между детьми небольшая разница, и мне кажется, что им намного сложнее. В нашей семье старшие всегда помогают младшим, понятно, что парни и подраться могут, характерные, но у нас есть это - взаимовыручка, взаимопомощь, и всегда семья превыше всего, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Елена.

Елена уже 12 с половиной лет работает в УФССП, сейчас ее должность - судебный пристав-исполнитель, лейтенант внутренней службы. В будущем она планирует стать старшим лейтенантом. Работа ей нравится, конечно, как и везде, бывает, что Елена задерживается вечером на работе. Но в такие моменты она уже не переживает сильно за детей, знает, что старшие всегда помогут младшим.

На вопрос, как ей всю жизнь удавалось совмещать воспитание стольких детей и работу, Елена ответила, что главное - любить и слушать своих детей, быть им другом, разговаривать с ними. Дети все понимают, если правильно заложить в них ценности и при этом давать возможность для самореализации, тогда проблем не будет, они научатся самостоятельности, будут помогать братьям и родителям.

Что касается взаимопомощи, взаимовыручки и взаимопонимания, то здесь стоит сказать о том, как семья проводит свободное время и праздники. Как рассказала собеседница, День матери и 8 Марта для нее всегда начинается с цветов и конфет. В ее семье пять мужчин, и каждый одаривает должным вниманием. Развлекаются они тоже все вместе - ходят в кино и на рыбалку.

Самый младший сын сделал маме открытку к празднику Фото: предоставлено героем публикации

- Муж любит рыбалку, и нам нравится вместе с ним выезжать на природу, устраивать ночевки под открытым небом. Есть в этом своя какая-то очень особенная романтика для меня, - делится Елена.

В кинотеатр семья выбирается исключительно на детский фильм. А все потому, что самому младшему - Арсению - взрослые боевики или триллеры просто неинтересны, поэтому совместные мероприятия избираются с учетом всех пожеланий. Традиционно после кино семья идет есть мороженое. Такие выходы и в целом традиции очень сплачивают, это то самое бесценное время, которое дети еще могут провести со своими мамой и папой, а родители продлить это дорогое и скоротечное детство.