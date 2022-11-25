Ольга Помитун: Далеко не все местные побывали в культовых местах Хабаровского края

Проект поддерживают 44 организации туристической отрасли Фото: Правительство Хабаровского края

При разработке единой стратегии развития Хабаровского края учитывались потребности жителей в комфорте и активном отдыхе. По этим направлениям край работает в рамках флагманской инициативы «Край притяжения. Туризм в удовольствие». Так, с весны 2022 года действует проект «Отдыхаем в крае», запущенный краевым министерством туризма совместно с организациями туристической и гостиничной сфер.

Название подсказывает, что проект направлен на организацию доступного отдыха в Хабаровском крае - как для местных жителей, которые в силу определенных обстоятельств не имеют возможности путешествовать за пределами региона, так и для гостей Хабаровского края, желающих познакомиться с дальневосточными красотами и традициями.

В настоящее время проект поддерживают 44 организации, которые предлагают приятно и полезно провести время, отправившись в тур по окрестностям, на экскурсию или небольшую прогулку.

- Как местным жителям, так и приезжим подойдет экскурсия в село Казакевичево «Граница на замке». Поездка с историческим уклоном, так как здесь была стоянка древних людей. Здесь был первый на Амуре казачий пост, а сейчас территория граничит с КНР. Экскурсия не требует физических нагрузок, поэтому тур может заинтересовать людей всех возрастов, - рассказала Ольга Помитун, менеджер туристической фирмы «Вояж».

Хабаровский край, действительно, богат удивительными местами, о которых не знают даже многие местные жители. Культовым местом, обладающим объектами из списка ЮНЕСКО, является село Сикачи-Алян, где, несмотря на известность достопримечательностей, также многие до сих пор не бывали.

- В село организованы две экскурсии. «Жизнь на Амуре» познакомит с историей и устройством быта села Сикачи-Алян. Вторая - «Лики Приамурья» - помимо Сикачи-Аляна, охватывает еще и село Челны. Кроме памятников археологии, экскурсия знакомит и с традиционными верованиями - поездка включает шаманский обряд у костра.

Все экскурсии компания проводит в однодневном формате. Это позволяет не останавливаться на одной поездке, а вплотную заняться знакомством с Хабаровским краем.

7 и 14 января 2023 года желающие могут познать историю и отгулять праздники на экскурсии в Вяземский район, где после знакомства с городом Вяземским гостей ждут гуляния и колядки в селе Котиково. Ближе к весне, когда расцветают багульники, появляется возможность отправиться на экскурсию по усадьбе Манома, одновременно наслаждаясь видами на Сопке любви.

Вариантов провести время в Хабаровском крае много уже сейчас. Но регион на этом не останавливается и продолжает работать над привлекательностью всех уголков края. Так, в 2023 году запланировано проведение Дней районов, где муниципалитеты представят свои проекты развития туристического потенциала.