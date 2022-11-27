Шасси лопнули на полном ходу: самолет едва не врезался в самосвал в аэропорту Охотска

Обвинить в случившемся могут экипаж судна. Фото: Восточное МСУТ СК России

В аэропорту Охотска самолет Ан-24 едва не врезался в самосвал. 26 ноября во время взлета экипаж воздушного судна резко затормозил на высокой скорости.

Произошло все около 15:00 по местному времени. Самолет должен был лететь в Хабаровск. На борту были пять членов экипажа и 32 пассажира. Воздушное судно брало разгон и готовилось подняться в воздух, но командир принял решение резко дать по тормозам. Все из-за того, что на взлетную полосу выехал самосвал.

Шасси лопнули от резкого торможения. Фото: Восточное МСУТ СК России

— На взлетную полосу выехал грузовой автомобиль, принадлежащий организации, занимающейся производством строительных работ по реконструкции аэропорта Охотска. Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте по данному факту проводится доследственная проверка, — сообщила старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России Екатерина Петрушина.

От резкого торможения у самолета лопнули шасси. По факту, все обошлось: люди остались целы.

При том, что это грузовик выехал на взлетную полосу, виновными в произошедшем могут признать членов экипажа самолета. Проверку ведут по статьям за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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