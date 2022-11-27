Идеальная фигурка и бархатная кожа: королева красоты из Хабаровска поделилась секретами своего успеха

Дальневосточная красавица Дарья Пятницкая – счастливая мама и жена Фото: предоставлено редакции героем публикации

Современная жизнь стала настолько ритмичной и быстрой, что порой в сутках не хватает пары лишних часов, чтобы успевать все, что запланировано. Ежедневная работа с 9 до 6, после – домашние хлопоты, готовка, уборка, занятия с детьми, а долгожданные выходные, кажется, пролетают просто за мгновение, и вот уже начинается новая неделя. Но дело в том, что для обретения настоящего счастья и удовлетворения, человеку нужно иметь возможность заниматься тем, что ему действительно по душе, и тогда в душе будет настоящая гармония.

Сногсшибательная красотка с идеальной фигурой и сияющей улыбкой, счастливая мама и жена, титулованная вице-миссис Россия Дарья Пятницкая, сделавшая крутую карьеру в модельном бизнесе, поделилась секретами своего успеха с «КП» - Хабаровск».

Титулованная королева помогает юным красавицам Фото: предоставлено редакции героем публикации

Головокружительная карьера

Дарья Пятницкая родилась и выросла в Хабаровске, конечно, как и все девочки, в детстве наряжалась и мечтала стать принцессой. Только вот для многих эти грезы так и остались там, далеко, в детстве, но не для Дарьи. Девушка стала самой настоящей, титулованной королевой красоты.

Головокружительная карьера Дарьи началась еще в юности, в школьные годы она занималась в модельном агентстве, принимала участие в конкурсах красоты на Дальнем Востоке. Два из трех таких конкурсов она выиграла, а затем ушла в преподавание.

Дарья Пятницкая организовывает конкурсы красоты для маленьких девочек и взрослых женщин Фото: предоставлено редакции героем публикации

- Я еще в школьное время занималась разными танцами, и когда пошла преподавать, сначала это была хореография, а затем – дефиле. Спустя время я стала заместителем директора модельного агентства, помогала девочкам, потом стала сама организовывать конкурсы красоты на Дальнем Востоке, - рассказывает «КП» - Хабаровск» красавица.

В категории «Мисс» Дарья организовала 11 конкурсов, участие в них принимали девушки от 16 до 23 лет. Затем девушка стала региональным директором дальневосточных конкурсов красоты, ее личные конкурсы – «Королева Дальнего Востока» и «Принцесса Дальнего Востока». Первый она провела четыре раза, а второй – два.

По правилам, региональный директор должен сам принять участие в таком конкурсе. В этом году очередь дошла и до хабаровчанки. На конкурсе «Миссис Россия Мира» Дарья завоевала титул третьей вице-миссис. Это звание дает возможность выступать на мировых аренах. Девушка решила побороться за корону «Миссис Вселенная».

Сын Дарьи Родион считает маму самой главной королевой на свете Фото: предоставлено редакции героем публикации

- Есть три направления международных конкурсов – «Миссис мира» в Лас-Вегасе, «Миссис вселенная» в Сеуле и «Миссис Европа» в Болгарии. Я планирую поехать в Корею на «Миссис вселенную», в будущем. Титул дает право принять участие в конкурсе в течение пяти лет, - рассказывает дальневосточница.

Как говорит сама Дарья, организация конкурсов красоты, в том числе для совсем маленьких девочек – это дело ее жизни, которое она безгранично любит. Титулованных принцесс она лично сопровождает на всероссийские этапы, помогает, поддерживает, и, конечно, безумно переживает за них.

Из поездок Дарья всегда привозит сыну кучу сладостей и игрушек Фото: предоставлено редакции героем публикации

Секрет успеха – гармония

Дальневосточная красавица пять лет назад вышла замуж, у нее есть сын Родион. Мальчику сейчас четыре года. Помимо любимых конкурсов и драгоценной семьи, Дарья имеет и основную работы – пятидневку, как полагается, работает с 9 до 6, по профессии – экономист. Если бы не опора Дарьи – ее супруг, девушка бы вряд ли все успевала. Как признается Дарья, большая часть заботы о сыне лежит на папе, но и жене он очень хорошо помогает, и поддерживает ее.

- Я без него бы не смогла все это делать, он очень помогает, остается дома с сыном, если что-то нужно на конкурсе, оперативно привозит, это при том, что у него работа своя, ответственная должность, он отвечает за людей, - делится Дарья. – По возможности, на конкурсы мы едем всей семьей, берем отпуск на работах и отправляемся. Пока я занята, мои мужчины отдыхают сами, а после конкурса я к ним присоединяюсь.

Конечно, бывает, что она едет одна, и каждый раз безгранично скучает без любимых, говорить по видео – не совсем то, что нужно, дорогих сердцу людей хочется обнять… Сын и муж считают мамочку самой главной королевой, а дома у них на полках вместо банок с закрутками и соленьями хранятся коробки с коронами мамы. Из каждой поездки Дарья везет кучу гостинцев для родных, сын всегда просит сладости, в основном с изображением городов, а еще в их семье зародилась традиция – Дарья всегда привозит из других регионов разные чаи. Ну а сыну, конечно, еще и игрушки.

Иногда сын и супруг ездят на конкурсы вместе с мамой Фото: предоставлено редакции героем публикации

Красота – внутри

На вопрос, как Дарье удается при таком темпе жизни оставаться красивой, с идеальной кожей и сияющим взглядом, девушка отвечает, что все дело во внутреннем счастье, главное – радоваться жизни, и каждый новый день встречать в гармонии.

– нужно обязательно высыпаться, хороший полноценный сон – залог прекрасного настроения. Мы ложимся часов в 10 вечера, и рано встаем. А еще, чтобы сохранять баланс и здоровье, важно заниматься спортом. Но самое главное – это радоваться жизни, быть счастливым, тогда и здоровье будет, и красота, и внутренняя и внешняя! – говорит дальневосточная красавица.

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