Продукты, которые нас убивают: врач из Хабаровска рассказал, как не довести себя до больничной койки

В Хабаровском каре начали пересаживать почки Фото: Иван МАКЕЕВ

Опухшее лицо, отечность ног и рук, синяки и мешки под глазами, а еще, нудящая боль в пояснице - все эти симптомы уже давно связывают с болезнями почек, однако, не всегда это является истинным диагнозом. Почка сама по себе болеть не может, это по своей сути немой орган, а вот инфекции, проблемы с сердечно сосудистой системой, гипертония, сахарный диабет и нездоровый образ жизни запросто могут вызвать нарушение работы этого «фильтра» и довести человека до гемодиализа или пересадки. Главный нефролог Хабаровского края врач-нефролог, уролог из хабаровской краевой больницы № 1 Денис Сидоренко рассказал редакции «КП» - Хабаровск, как избежать страшных последствий и что делать, если заболели почки.

Денис Сидоренко рассказал, как не довести себя до пересадки почек и гемодиализа Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

Болеет каждый десятый

Самая распространенная патология этого органа - хроническая болезнь почек (ХБП). Она имеет пять стадий развития, на первой и второй пациенты могут сами справиться - достаточно лишь следить за своим общим здоровьем, гигиеной, и не злоупотреблять вредными привычками. Третья, четвертая и пятая стадии - громкий сигнал о том, что проблема приняла необратимый и глобальный масштаб. Чаще всего на конечных стадиях спасти человека может только гемодиализ или пересадка органа. Но и здесь есть свои нюансы.

- У нас в крае за последние два-три года выявляемость ХБП начинается, как правило, в терминальной и предтерминальной стадии. Эта стадия предполагает, что пациенту уже требуется гемодиализ, перитонеальный диализ или пересадка. Это происходит потому, что человек не следит за своим здоровьем, игнорирует предикторы - гипертонию, диабет в том числе, и инфекционные заболевания мочеполовой системы. Кроме того, в регионе очень мало специалистов, которые занимаются этим направлением - нефрологов просто единицы, а хороших, так еще меньше, - говорит врач.

Если болит, то пиелонефрит

Сама по себе боль в области почек может быть вызвана воспалением - пиелонефритом, или же, болевые ощущения связаны с почечной коликой, это когда из почки выходят камни и пробираются по мочеточнику. К слову, выход камней сопровождается помимо боли еще и тошнотой и рвотой.

- ХБП, как само заболевание, оно не болит. Но его можно выявить еще на ранних стадиях, если есть некоторые предвестники - артериальное давление, проблемы с сердцем, диабет. То есть, если есть такие проблемы, можно сдать банальный анализ мочи и крови, и грамотный нефролог легко увидит изменения, если они имеются.

К сожалению, чаще всего к нефрологу обращаются уже те, кому практически необходима пересадка почки, потому что свои собственные «фильтры» уже не справляются. В Хабаровске в конце прошлого года снова начали заниматься трансплантацией. За это время почки пересадили двум пациентам.

- Помимо нефрологических и урологических патологий в отделении я занимаюсь ведением пациентов в посттрансплантационный период, то есть, когда им пересадили уже орган. Слежу за функционированием. 70 процентов успеха трансплантации - медикаментозное лечение. Грубо говоря, хирург почку пришил, а контроль того, как она будет работать - задача нефролога.

Обе проведенные пересадки были родственные, то есть орган отдал кто-то из семьи, в данном случае это были матери. Есть еще один вид трансплантации - трупный, это когда орган достается от скоропостижно погибшего человека, разумеется, если подходит пациенту.

Нефролог ведет и консультирует пациентов в краевой клинической больнице № 1 в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Когда бить тревогу?

В регионах России, в том числе в Хабаровском крае, встречается чаще не сама первичная почечная патология, а именно те самые предикторы - типа диабета и гипертонии. Перестраховаться и сходить к нефрологу нужно также если в моче обнаружено подозрительная концентрация белка.

- Отечность и мешки под глазами - тоже маркер, который нельзя игнорировать. Но важно определить первопричину. Не всегда это именно почки. Не стоит сразу бежать делать УЗИ почек, это, как минимум, дорого, при том, что банальный анализ мочи скажет достаточно для начала, и даст понять, стоит ли бить тревогу.

Нефролог говорит, что часто анализы собирают неправильно. Существуют разные способы, утренняя или средняя порции, при этом пациент должен быть чистым, а половые органы хорошо подмыты. Это важно, так как нефрология и урология соседствуют. Часто бактерии и инфекции половых путей могут вызывать нарушение работы почек. Сюда можно отнести проблемы с предстательной железой у мужчин и цистит у женщин. Выход камней, кстати, относится больше к урологии.

Если женщина говорит, что у нее хронический цистит, то вполне возможно, что последуют нарушения в работе почек, воспаление и как следствие – хронический пиелонефрит. Здесь самым оптимальным будет наблюдение у нормального врача, который не будет прописывать «попить травки», а также доскональное внимание к себе: гигиена, внешняя контрацепция, отказ от соли и алкоголя, диеты и здоровый образ жизни.

То же касается мужчин. Очень важно слушать свой организм, следить за здоровьем. Урология и нефрология тесно связаны, если не обращать внимание на проблемы с предстательной железой (струя вдруг стало слабее, например), то последствия могут быть необратимыми.

- Был случай, он больше связан с урологическими проблемами, привезли мужчину, у него живот как у беременной. Оказалось, неделю не мочился, не мог физически. Не выходила моча. Мочевой пузырь раздулся. Опять же, не уловил или проигнорировал первые звоночки на проблемы с предстательной железой. И таких пациентов приходит много, с самыми разными проблемами.

Если ты проснулся абсолютно здоровым, значит, ты уже умер

К 30 годам, как правило, у человека уже имеются какие-либо заболевания. Дело тут в том, какой образ жизни ведется, да и вообще за это время организм серьезно изнашивается. Что касается момента, кто чаще болеет ХБП, мужчины или женщины – однозначно сказать нельзя. Однако, судя по статистике сердечно-сосудистой заболеваемости, где больше болеют именно мужчины, то и с ХБП то же самое, так как организм - единая система.

- На конец 2022 года в Хабаровском крае было зарегистрировано около 390 пациентов, которые получают диализ (очищение крови). При этом, болеет практически каждый десятый и цифра растет, недавняя пандемия серьезно подлила масла в огонь - в списке осложнений после ковида - как раз ХБП.

Что же делать?

Чтобы своевременно диагностировать ХБП, достаточно делать самые элементарные вещи - проходить нормально медосмотр и регулярную диспансеризацию. Здоровье каждого человека - в его собственных руках, и ответственность за себя каждый несет сам.

- Самое главное - быть внимательным к себе, не игнорировать предикторы, не пускать на самотек даже самые незначительные на ваш взгляд мелочи, в том числе в урологии, например, когда струя стала слабее при мочеиспускании у мужчин. И, конечно, соблюдать элементарные правила - меньше соли и пива, больше овощей и витаминов, тогда организм точно скажет спасибо.