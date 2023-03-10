Новому флоту быть

Ольга Булкова в Совете Федерации. Фото: Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз.

Совет Федерации осуществляет парламентский контроль за ходом реализации работ по обновлению рыбопромыслового флота.

В рамках первого этапа программы инвестиционных квот на 16 отечественных верфях предусмотрена сдача в эксплуатацию 105 судов. Это масштабная задача, так как в России и в советское время, когда она как союзная республика была в составе СССР и в наше время до введения механизма инвестквот никогда не строили крупнотоннажные и среднетоннажные рыболовные суда.

Трудностей при ее выполнении объективно много, чего только стоит отказ поставщиков из недружественных стран отгружать ранее заказанное россиянами комплектующее оборудование.

После критики в конце 2022 года со стороны Совета Федерации и организационных мер Правительства РФ, ситуация в судостроении меняется.

Для того чтобы работа шла слаженно и ритмично, сенаторы вместе с представителями Минпромторга, Росрыболовства, АО «ОСК» разработали график сдачи рыбопромысловых судов и судов-краболовов в этом году.

План сдачи судов. Фото: Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз.

Так, с верфей уже спущены:

- Большой морозильный траулер «Механик Маслак», предназначенный для промысла минтая и сельди в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейн. Он способен ежесуточно производить до 80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной муки.

- Морозильный траулер «Дмитрий Кожарский», построенный для лова трески и пикши в Северном рыбохозяйственном бассейне. Он будет ежесуточно замораживать до 105 тонн рыбы, производить 4 тысячи банок консервов и 8 тонн рыбной муки.

- Краболов-процессор «Хабаровск». Судно проекта 03141 предназначено для промысла краба и креветки ловушками, а также для хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.

В этом году, по информации Минпромторга России, заказчики получат еще 6 рыбопромысловых судов и 10 краболовов.

Сенатор Сергей Митин. Фото: Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз.

Сергей Митин, первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:

- Сенаторы продолжат осуществлять дальнейший системный контроль за строительством судов и выходом нормативных правовых документов для обеспечения устойчивого развития, как судостроительной отрасли промышленности, так и рыбохозяйственного комплекса России.

Также после предложений Сената российский кабинет министров внес в Государственную думу проект федерального закона, устанавливающий нулевую ставку НДС для судоремонтных работ, выполняемых российскими заводами.

Ольга Булкова с сенаторами Сергеем Митиным и Людмилой Талабаевой. Фото: Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз.

Ольга Булкова, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, председатель общественного совета при комитете рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края, руководитель судоходной компании «Владкристалл»:

- Это долгожданное для нас решение, ведь судоремонтная отрасль низкорентабельная, но она очень важна для экономики страны, особенно в условиях санкций, а их уже наложено более 17 тысяч. Налоговая льгота даст возможность развивать производство - вкладываться в обновление станков и технологий. Закон, после его принятия Сенатом и визирования президентом Путиным, даст и мультипликативный эффект, так как из-за уменьшения налоговой нагрузки может снизиться себестоимость работ, а это уже поддержка для наших рыбодобывающих предприятий.

Сенатор Сергей Митин и председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова на встрече в Совете Федерации обсудили и то, как избежать сложностей в применении механизма субсидирования постройки мало- и среднетоннажного флота. Мера поддержки от государства в 30 процентов - реальна, но на практике пока применяется мало.

Законодатель Верхней палаты Российского парламента подключил к решению этой проблемы директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Бориса Кабакова.

Выработан план действий, который должен помочь судостроителям возмещать затраты по обновлению рыбопромыслового флота, что, в свою очередь, приведет к росту заказов в металлургической и машиностроительной отраслях.

Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин, президент России:

- Нужно дать ход инициативам российских судостроителей, их отечественных поставщиков и заказчиков, поддержать модернизацию наших верфей и предусмотреть удобные финансовые механизмы, чтобы внутри России появились новые заказы на качественные, современные суда. Все это необходимо для того, чтобы росла загрузка отечественных предприятий, создавались рабочие места в этой сложной, высокотехнологичной отрасли.

Россия должна строить не только рыбодобывающий флот, но и транспортный, ведь это важнейший инструмент жизнедеятельности экономики. Транспортные рефрижераторы доставляют уловы российским потребителям, обеспечивая продовольственную безопасность страны, а также работают на экспортные контракты, пополняя валютной выручкой государственный бюджет.

«Был бы флот, а моря я найду», - сказал четыре века назад Петр Первый и это подтверждается уже современной российской историей.