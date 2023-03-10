Михаил Дегтярев наградил героев СВО Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона Михаил Дегтярев вместе с командующим Восточным округом войск национальной гвардии генерал-полковником Игорем Голлоевым наградили бойцов, которые вернулись из зоны проведения специальной военной операции.

Военнослужащие из Хабаровского края одними из первых отправились в Украину для выполнения поставленных командованием и руководством страны задач. Многие из них удостоились высоких государственных наград.

- Рад приветствовать вас на родной земле. От имени всего правительства Хабаровского края и от жителей нашего региона желаю вам боевой удачи, успехов в службе и здоровья. Мы вами гордимся! И, как сказал президент России Владимир Владимирович Путин: «Герои - это не только люди из прошлого. Герои вокруг нас: те, кто защищает Россию с оружием в руках», - подчеркнул Михаил Дегтярев.

С самого начала проведения специальной военной операции губернатор Михаил Дегтярев включился в решение вопросов оказания помощи военнослужащим. Правительством Хабаровского края была налажена работа по закупке всего необходимого для военных и передаче приобретенного на линию фронта.

Также оперативно были приняты меры социальной поддержки участников СВО и их семей. Обеспечены достойные условия на полигонах и тренировочных лагерях, базирующихся на территории края.

Командующий Восточным округом войск национальной гвардии России Игорь Голлоев поблагодарил членов семей военнослужащих и сотрудников за надежный тыл. Также слова благодарности прозвучали в сторону органов исполнительной власти - за внимание, оказанное ведомству во время выполнения государственной задачи.

В ходе мероприятия военнослужащие получили государственные награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга: медали ордена «За заслуги перед Отечеством», «За Отвагу», Жукова, Суворова, Георгиевский крест, ведомственные знаки отличия, а также ценные подарки от губернатора Хабаровского края.