Александр Кулагин: «Если вы хотите газовое отопление к следующей зиме, то начинайте уже нынешней - к весне будет пик заявок»

Александр Кулагин, исполнительный директор компании «ПроГаз» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Газификация жилых домов - это современное решение для обеспечения комфортного проживания. Она позволяет получить доступ к газовому топливу и использовать его для отопления, приготовления пищи и горячего водоснабжения, и, конечно, сэкономить на платежах. Как сообщил исполнительный директор компании «ПроГаз» Александр Кулагин, когда предприятие или физлицо желает подключиться, то сложности могут возникать именно в том плане, чтобы было все проведено безопасно и согласно нормам. Иногда бывает так, что само помещение может не соответствовать требованиям, тогда приходится разъяснять гражданам, что придется ломать стену, убирать окно. В целом, приходя на объект, специалисты уже прекрасно понимают, какая работа предстоит, все требования знают наизусть.

- На сегодняшний день газ - это, безусловно, способ сэкономить. Мы созваниваемся с клиентами, и они очень довольны. Иногда мне просто не верится. Условно человек говорит, что отопление дома около 200 квадратных метров за счет электричества обходилось ему в зимний период около 30 тысяч рублей. При переходе на газ сумма теперь составляет пять тысяч рублей.

Гость эфира рассказал, что для начала клиент должен решить, что хочет отапливаться газом. Далее нужно обратиться в специализированную организацию.

- Сначала человек обращается в свою газораспределительную компанию в том регионе, где он проживает. У нас это «Газпром газораспределение Дальний Восток», там ваше обращение примут сотрудники. С собой потребуются следующие документы: право собственности на земельный участок, право собственности на дом, если несколько собственников, то на обоих нужно взять бумаги, паспорт. Там выдадут бланк заявления, условно через месяц ему подготовят договор на подключение. В нем будут указаны сроки, требования, если нет возможности подключения, то будет обоснованный отказ. Но сегодня нет отказов физическим лицам. Дальше мы как организация направляем своих специалистов домой. Мы смотрим, где лучше поставить газовое оборудование, что будет подключено. Кто-то просто хочет котел, кому-то нужно подключить плиту, провести отопление в баню и гараж. Из этого всего мы делаем замеры, заключаем договор и делаем проект. Этот проект проходит согласование в газораспределительной организации, с заказчиком все обсуждается, и далее проект поступает к клиенту. Также в документах будут прописаны все расчеты, во сколько ему обойдутся работы.

Сегодня есть программа по догазификации, и если населенный пункт под нее попадает, даже если нет рядом трубы, человек может получить возможность подведения газа к жилому дому. Но в порядке очереди.

- По срокам: на все согласования, разработку и строительство уходит два-три месяца. Что касается стоимости, то сложно ее назвать без расчета. Но всегда все люди спрашивают. И мы говорим так - если взять условно стандартный частный дом до 150 квадратных метров, то в среднем людям обходятся присоединения вместе с оборудованием примерно до 250 тысяч рублей. Само помещение, которое хотят подключить, должно подходить под параметры безопасности. То есть это оконное остекление, естественная вентиляция, высота потолков и само место, которое газифицируется, должно быть зарегистрировано.

Что касается промышленных предприятий, то, по словам Александра Кулагина, подключение ничем не отличается. Единственное, если юрлица подключаются к газопроводу, нужно будет зарегистрироваться в Ростехнадзоре как опасный объект. Присоединяются заводы, потому что основная цель предприятий - отопление, экономия, комфорт, также они получают технические условия, делается проект.