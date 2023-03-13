Михаил Дегтярев: «Стараемся делать все, чтобы педагоги и наставники ощущали поддержку государства»

Губернатор объявил об учреждении нового почетного звания «Народный учитель Хабаровского края» Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Даем старт!

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина 2023 год в России был объявлен годом педагога и наставника. В Хабаровском крае торжественное открытие Года педагога и наставника состоялось на площадке Краевого центра образования.

Подрастающее поколение всегда нуждается в наставнике – проводнике, который сопровождает детей на пути во взрослую жизнь, делится знаниями и опытом, развивает навыки и подсказывает, как решать сложные задачи. Педагоги справляются со своей миссией – научить учеников думать и принимать решения. Поэтому приоритетными задачами этого года названы повышение престижа профессии учителя и привлечение внимания общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям и молодежи.

Старт проведению Года педагога и наставника в регионе дал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Глава региона в своем обращении отметил, что учителя сопровождают человека на протяжении всей жизни и значительно влияют на успехи края и страны.

- Наша задача - поддерживать всех, кто сегодня посвящает себя передаче знаний подрастающему поколению, повысить интерес молодежи к профессии педагога и сохранить наши лучшие традиции в сфере образования. Сегодня важно передавать не только знания, но и вечные духовные ценности – уважение к старшим, нашей истории, преданность и любовь к России. Наш президент подчеркивает, что историческая миссия отечественной системы образования всегда состояла в воспитании гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу страны, и мы в регионе стараемся делать все, чтобы педагоги и наставники ощущали поддержку государства, - заявил Михаил Дегтярев.

Кроме того, в мероприятии приняли участие член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Андрей Базилевский, председатель Законодательной думы региона Ирина Зикунова.

Хабаровский край в числе лидеров

На сегодняшний день на территории Хабаровского края организована система поддержки кадров. Регион отметился в числе немногих субъектов федерации, где предоставляются сберегательный капитал и образовательные кредиты. Кроме того, сотрудники сферы образования в первые три годы работы получают доплаты, им же полагаются компенсации санаторно-курортного лечения, а также выплата единовременного пособия при выходе на пенсию.

Год педагога и наставника, помимо прочего, символично приурочен к 200-летнему юбилею основоположника научной педагогики в России Константина Ушинского, а официальным символом года был выбран пеликан.

На мероприятии открытия, кроме первых лиц региона, собрались и сами виновники торжества - представители профессионального сообщества края, среди которых педагоги, ветераны отрасли, наставники и будущие учителя, руководители образовательных учреждений и организаций, а также главы профильных министерств и ведомств региона. В общей сложности в сфере образования на территории края задействовано порядка 22 тысяч специалистов, и почти девять тысяч из них – преподаватели.

В своей трудовой деятельности педагоги Хабаровского края сохраняют верность традициям российского образования, сочетая со стремлением идти в ногу со временем, для чего в процесс обучения внедряются инновационные разработки и творческий подход. Все это позволяет краевым преподавателям достойно представлять регион на всероссийском уровне – только за последние два года более 35 наград различных национальных конкурсов уехали в Хабаровский край. Таким образом, не случайно образование Хабаровского края занимает первое место по ДФО и находится в числе лидеров по всей стране.

- В век стремительных перемен президентом принято далеко идущее долгосрочное решение о посвящении этого года тем людям, работа и жизнь которых устремлены прямо в наше будущее. От того, что передается будущим специалистам, зависит процветание нашей страны и нашего края. Впереди ждут месяцы плодотворного взаимодействия коллег по преподавательскому педагогическому цеху, где будет возможность делиться опытом и современными практиками, открытиями и достижениями. Каждому преподавателю желаю найти в течение этого года свою оригинальную идею и порадоваться ее воплощению в своих учениках, - обратилась ко всем причастным Ирина Зикунова.

Председатель законодательной думы также отметила важность конструктивного взаимодействия учителей и родителей, так как нынешнее время требует большой консолидации людей, представляющих самые разные поколения и разные ценности.

Год педагога и наставника совпал с еще одним значимым юбилеем – 85-летием Хабаровского края. Заслуги учителей в развитии региона признаются, как обществом, так и властями. Поэтому Михаил Дегтярев в ходе торжества предложил учредить почетное звание «Народный учитель Хабаровского края».

В ходе мероприятия лучшие представители отрасли удостоились наград за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования, получив благодарности из рук главы региона. А званием «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» награждены учитель музыки школы №2 села Хурба Комсомольского района Татьяна Байбак и заместитель директора Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Светлана Стародубцева.