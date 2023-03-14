Михаил Дегтярев: Социальные инвестиции «Полиметалла» повышают качество жизни населения в регионе

В 2023 году социальные инвестиции составят 100 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев достиг договоренности с компанией «Полиметалл» о новом социально-экономическом сотрудничестве. Очередное соглашение было подписано главой региона и генеральным директором «Полиметалл» Виталием Несисом.

Новый ежегодный документ предполагает социальную нагрузку компании для развития территории, где она ведет свою деятельность. Так, социальные инвестиции компании на реализацию важных для региона инициатив составят 100 миллионов рублей.

- Социальные инвестиции «Полиметалла» позволяют решать задачи не только регионального уровня, но и широкий круг вопросов по повышению качества жизни населения в районах присутствия компании. Правительство края, со своей стороны, обеспечивает все необходимые условия для дальнейшей реализации инвестиционных проектов и стабильной работы предприятий горнодобывающей отрасли, - заявил Михаил Дегтярев.

10 миллионов рублей в 2023 году пойдут на развитие медицины в Амурском районе, где развернут Амурский гидрометаллургический комбинат. Средства позволят привести в порядок квартиры для медицинских кадров, а также провести ряд других мероприятий по их привлечению. В прошлом году с помощью инвестиционных средств удалось отремонтировать четыре квартиры для врачей и обновить внутрибольничную систему Амурской центральной районной больницы.

Вместе с этим продолжит развиваться и спорт, где в прошлом году сильную поддержку получили ледовые виды спорта. В результате на базе арены «Территория льда» появился первый в Амурском районе «ледовый класс», где обучают хоккею и фигурному катанию. Кроме того, в районе развивается секция по следж-хоккею для людей с ограниченными возможностями, а также расширяется доступность ледовых видов спорта для социально незащищенных слоев населения.

Часть инвестиций традиционно будет направлена на поддержку профессиональных краевых команд - футбольного «СКА-Хабаровска», хоккейных «Амура» и «СКА-Нефтяника».

В этом году «Полиметаллу» исполняется 25 лет, и, по словам генерального директора компании, плодотворное сотрудничество с Хабаровским краем будет продолжаться. Начиная с 2013 года, в развитие социальной сферы региона вложено уже более двух миллиардов рублей инвестиций. Вложенные средства регулярно дают свой эффект в отраслях здравоохранения, образования, культуры и спорта.