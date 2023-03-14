Михаил Дегтярев: Медали на играх «Дети Азии» - это начало большого и славного пути

Спортсмены сумели проявить себя в боксе, самбо, легкой атлетике и других видах спорта Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев провел торжественный прием участников международных спортивных игр «Дети Азии», которые представляли на соревнованиях Хабаровский край и вернулись победителями и призерами. За достижение высоких результатов глава региона поощрил как спортсменов, так и их тренеров, помогавших ковать победы.

На старте мероприятия губернатор напомнил, что первые игры «Дети Азии» состоялись на Дальнем Востоке еще в 1996 году.

- Игры зародились в честь 100-летия современного олимпийского движения и продвигают его изначальные ценности: взаимоуважение, дружбу, развитие личности. Участие в этом состязании уже стало доброй традицией для нашего края. Суммарно на последних Летних и Зимних играх сборная ДФО заработала 18 медалей разного достоинства. И большой вклад принадлежит вам, - обратился к участникам из Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В этом году зимние игры прошли сразу в нескольких городах, в числе которых Таштагол, Шерегеш, Новокузнецк, Кемерово и Междуреченск. Спортсмены региона добыли медали в боксе, самбо, тхэквондо, легкой атлетике, плавании, лыжах и хоккее.

- Уверен, для вас это только начало большого и славного пути. Ведь президент России Владимир Путин подчеркивает, что путь в большой, олимпийский спорт начинается в детстве, а успехи выдающихся спортсменов служат примером и, во многом, определяют выбор молодых людей в пользу здорового и активного образа жизни, - заявил губернатор.

После слов благодарности началась церемониальная часть мероприятия, где каждый спортсмен и их наставники были награждены губернатором.

Хабаровский край, где более 21 тысячи детей и подростков занимаются развитием 90 спортивных направлений, справедливо сохраняет за собой звание спортивной столицы Дальнего Востока, ведь в составе сборных страны по разным видам спорта находятся 200 представителей Хабаровского края. Кроме того, регион стал площадкой для регулярного проведения соревнований национального и международного уровня.

В завершении приема Михаил Дегтярев еще раз пожелал спортсменам удачи и выразил надежду, что вслед за медалями на играх «Дети Азии» придут и победы Олимпийского масштаба.