Лисица с претензией на «Оскар»: хитрый зверек похвастался роскошной шубой перед инспекторами в заповеднике Комсомольска

Преследования любопытного и очень красивого зверька попали на видео Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Хитрая лисичка подглядывала за госинспекторами в Комсомольском заповеднике. Плутовка не пыталась скрываться, а наоборот, всем своим видом показывала, что следит за людьми. Преследование любопытного и очень красивого зверька попало на видео.

- В Комсомольском заповеднике обитает обыкновенная лисица. Чаще всего ее окрас - это ярко-рыжая спина, белый живот и темные лапы. К зиме ее шерсть становится особенно пушистой и красивой, - рассказали в пресс-службе «Заповедного Приамурья».

Как раз-таки нарядной шубкой и спешила похвастаться перед людьми рыжая плутовка. Очаровательная лисица примкнула к гостям леса и долгое время сопровождала их во время рейда. Хитрое животное как будто прикинулось дружелюбной собачкой, да настолько убедительно, что даже знающие о возможной подлости зверька сотрудники заповедника решились подойти к плутовке поближе. Достойная всех премий всех киноакадемий игра лисицы стала не только радостью для инспекторов, но и украшением снятой попутно короткометражки.

Новоиспеченной звезде теплая шубка не только к лицу, но и к делу. Согреться в дальневосточные морозы ей поможет густая шерсть вкупе с сальными железами, которые зимой работают активнее и смазывают кожу для сохранения тепла. Пушистый хвост лисица использует в качестве одеяла, которым прикрывает передние лапы и нос.