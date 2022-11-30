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Дом. Семья30 ноября 2022 6:29

Лисица с претензией на «Оскар»: хитрый зверек похвастался роскошной шубой перед инспекторами в заповеднике Комсомольска

Лисица сопроводила инспекторов во время рейда в Комсомольском заповеднике
Александра ШОПЕНКО
Преследования любопытного и очень красивого зверька попали на видео

Преследования любопытного и очень красивого зверька попали на видео

Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Хитрая лисичка подглядывала за госинспекторами в Комсомольском заповеднике. Плутовка не пыталась скрываться, а наоборот, всем своим видом показывала, что следит за людьми. Преследование любопытного и очень красивого зверька попало на видео.

- В Комсомольском заповеднике обитает обыкновенная лисица. Чаще всего ее окрас - это ярко-рыжая спина, белый живот и темные лапы. К зиме ее шерсть становится особенно пушистой и красивой, - рассказали в пресс-службе «Заповедного Приамурья».

Как раз-таки нарядной шубкой и спешила похвастаться перед людьми рыжая плутовка. Очаровательная лисица примкнула к гостям леса и долгое время сопровождала их во время рейда. Хитрое животное как будто прикинулось дружелюбной собачкой, да настолько убедительно, что даже знающие о возможной подлости зверька сотрудники заповедника решились подойти к плутовке поближе. Достойная всех премий всех киноакадемий игра лисицы стала не только радостью для инспекторов, но и украшением снятой попутно короткометражки.

Новоиспеченной звезде теплая шубка не только к лицу, но и к делу. Согреться в дальневосточные морозы ей поможет густая шерсть вкупе с сальными железами, которые зимой работают активнее и смазывают кожу для сохранения тепла. Пушистый хвост лисица использует в качестве одеяла, которым прикрывает передние лапы и нос.

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