Заражено 16 детей: вспышка кишечной инфекции началась в детском саду Хабаровска

Учреждение закрыли и тщательно проверяют Фото: МАДОУ «Детский сад № 75»

16 детей возрастом от трех до пяти лет заразились острой кишечной инфекцией. Все они ходили в детский сад №75 Хабаровска. Учреждение в срочном порядке закрыли на карантин.

Все началось с точечного заражения. Несколько детей с симптомами ротавирусного заболевания пришли домой. Спустя несколько дней стало понятно, что все больше и больше ребят заражаются. Семеро из них были в одной и той же группе в детсаду.

Информация быстро разлетелась по родительским чатам, а оттуда и по городским пабликам. Вспышкой инфекции заинтересовались в хабаровском Роспотребнадзоре.

- Как только данная информация поступила к нам, сотрудники сразу запустили проверку. В ходе расследования в детском саду отобраны пробы пищевых продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды, проведено обследование персонала и заболевших детей, - рассказали в ведомстве.

Сейчас в учреждении завершается дезинфекция помещений, профилактические мероприятия и проверки. Случаем заинтересовались и правоохранительные органы. Не исключается, что к подобной вспышке кишечных расстройств могла привести антисанитария.

- Инициированы проверки по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических норм, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

- Прокуратура Индустриального района проверяет деятельность учреждения здравоохранения на предмет организации взаимодействия с органами санитарно-эпидемиологического благополучия населения и учреждениями образования, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Дети вернутся в группы со 2 декабря в случае, если пойдут на поправку. Отмечается, что все они заболели легкой формой, их симптомы не были тяжелыми. Сейчас учреждение полностью закрыто, внутри работают специалисты. До сих пор нет информации о достоверных причинах произошедшего.

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