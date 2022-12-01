Нелли Лазерко: В системе ОМС есть такой принцип - деньги идут вслед за пациентом

Нелли Лазерко - директор хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Далеко не каждый человек, пришедший в поликлинику, знает, к кому обратиться с вопросами о качестве обслуживания в медицинской организации, порядке получения медпомощи или о своих правах в сфере ОМС. Многим недостает знаний законодательства о том, каким образом защитить свои права в системе обязательного медицинского страхования. Поэтому каждый застрахованный гражданин, у которого есть вопросы о сфере бесплатного медицинского обслуживания, может обратиться к страховым представителям. Подробнее об этом говорили в прямом эфире РАДИО КП с Нелли Лазерко - директором хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

- Система обязательного медицинского страхования - этот система социального страхования. Она существует для того, чтобы люди могли получать бесплатную медицинскую помощь. Но, безусловно, для государства она не является бесплатной, потому что больница должна платить зарплату, закупать оборудование, реактивы. Она должна быть оснащена. На это все требуются деньги. Поэтому в системе ОМС есть такой принцип - деньги идут вслед за пациентом. Если пациент пришел в больницу, и ему оказали помощь, то счет, ну, в глобально смысле, оплачивает государство. А в конкретном смысле плательщиком является страховая медицинская организация, в которой застрахован человек. В данном случае на территории края это «СОГАЗ-Мед». Откуда берутся эти деньги? Они тоже не генерируются просто так, из воздуха. Это деньги налогоплательщиков. То есть работодатель выплачивает каждый месяц за своих работников единый социальный налог, откуда идут отчисления в Пенсионный фонд, социальное страхование и ОМС. Это за работающих. Но у нас есть такая категория как дети, пенсионеры и неработающие. Вот за них платит правительство субъекта России. У нас за них отчисляет деньги правительство Хабаровского края.

Эксперт также рассказала, что в конце 2022 года стало известно, сколько край будет потреблять денег за оказанную медицинскую помощь гражданам. К слову, некоторые иностранцы тоже могут получать бесплатную медицинскую помощь, люди мигрируют.

- Получается, та организация, куда идет народ активно, должна и денег больше получить. А та медицинская организация, которая простаивает, должна денег получать меньше. Этот принцип работает там, где есть конкуренция. А у нас в крае есть районы, в которых всего одна медицинская организация. Хочешь ты, не хочешь, ты пойдешь туда, куда сможешь дойти. Потому что выезжать в Хабаровск из многих отдаленных сел постоянно - это нереально. Поэтому центральные районные больницы вместе со своими фельдшерско-акушерскими пунктами, амбулаториями, участковыми больницами по районам объединены в одно юридическое лицо. Получается, что ЦРБ - это глава, и у них в подчинении все медучреждения этого муниципального района.