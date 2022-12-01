«Помогите, наши дети замерзают!»: многодетная семья в селе Хабаровского края осталась в мороз без отопления

Стояки и трубы в домах поселка давно насквозь прогнили Фото: предоставлено редакции жильцами

Родители выкручиваются, как только могут: младенцев приходится одевать в несколько теплых костюмов и шапок, от купаний грудничков люди здесь и вовсе вынуждены были отказаться, детей, что чуть постарше, приходится заматывать в кучу штанов и теплые свитера. Передвигаются по дому здесь исключительно в теплой обуви, а согреться пытаются несколькими обогревателями. Да только вот все это мало чем помогает, люди продолжают мерзнуть в своих собственных квартирах без отопления, которого они лишились уже почти неделю назад.

Речь идет о поселке Горном в Солнечном районе Хабаровского края. В одном из домов на улице Ленина в прошлую пятницу произошла коммунальная авария. В доме перекрыли отопление и горячую воду. На все вопросы жильцов управляющая компания отвечает кратко - потерпите! Но проблему так и не решают.

Снежана, многодетная мама, воспитывает шестерых детей. Самому маленькому всего два месяца, остальным детям от двух до восьми лет. Семья живет в вышеупомянутом доме, в котором и произошел порыв, и теперь они уже просто не знают, как справляться с жутким холодом в квартире.

«Помогите!»

Накануне им дали горячую воду, но ситуации это не изменило. Семья продолжает замерзать. Дети уже начали сопливить, обогреватели и пушки толком не спасают ситуацию, семью ожидают огромные счета за электричество, а у родителей опускаются руки. За помощью они обратились в хабаровское отделение Общероссийского народного фронта. Ситуация серьезно обеспокоила исполком, проблему взяли на контроль.

- Температура в квартирах опустилась до +5 градусов. Тепловыми пушками помещения удается прогреть максимум до +15. Люди мерзнут из-за образовавшихся в системе отопления дыр. По этой причине дом пришлось отключить от коммунальных благ. За несколько дней коммуникации перемерзли. Мы обратились в правительство Хабаровского края, власти обещали разобраться в ситуации, - рассказали в ОНФ.

Мороз крепчает, а тепла все нет

Снежана рассказала редакции «КП» - Хабаровск», что накануне к ним приезжали представители управляющей компании, проблему в доме снова пообещали устранить.

- Мы до сих пор мерзнем, они ничего сделать не могут уже несколько дней. Они вчера приходили, говорили, что не надо никуда обращаться, жаловаться, мол, все сделаем. На вопрос - когда? - отвечают, что не знают. При этом они нагрубили. А то, что ребенок у нас грудной - это никого не волнует вообще. И, конечно, переселить нас не предложили. Мы продолжаем мерзнуть.

Жительница добавила, что дом полностью перемерз. Стены ледяные, полы тоже. От подоконников подтеки. Семья очень боится, что дальше будет только хуже, мороз крепчает с каждым днем, 30 ноября термометр показывал уже -32 градуса. Как выйти из этого положения, они не знают, сейчас им остается надеяться только на ОНФ.

Наследство для управляющей компании

Этот дом в поселке такой не единственный. Трубы сгнили практически везде. Как рассказала «КП» - Хабаровск» еще одна жительница поселка, Оксана, у нее ситуация была чуть менее плачевная в этот раз, но требующая не меньшего внимания.

- Эта управляющая компания начала работать с 1 сентября. Понятно, что ей достались вот такие старые дома, где трубы просто износились. Но мы еще пятого сентября обратились и попросили поменять нам стояк. Дело в том, что за прошлый год мою квартиру трижды топило. Два раза все обошлось, а вот в третий раз натяжной потолок прорвался, вся вода оказалась в квартире. В этот раз мы попросили обратить внимание, чтобы избежать таких страшных ситуаций. Понимаете, уже страшно даже спать ложиться, потому что не знаешь, проснешься в сухой квартире или в море, - рассказывает собеседница.

Оксана и еще несколько жильцов дома написали коллективное обращение. Управляющей компанией оно не было даже зарегистрировано. На лестничной площадке стояк прогнил настолько, что в нем появились дыры. Ремонт обещали провести, но когда женщина вернулась с ребенком из больницы, дома было жутко холодно.

- Меня не было две недели дома, я с ребенком была в больнице, когда приехала, в квартире было 16 градусов. Конечно, мы забили тревогу, у меня ребенок с ограниченными возможностями здоровья, заболевать ему категорически нельзя, мне и правда проще оплатить огромные счета за электричество, от которых работает обогреватель, чем мой ребенок будет болеть из-за этого холода.

Самое страшное, что в этом доме, прямо под стояком, находится электрощиток. Если туда попадет вода, последствия могут быть непредсказуемыми. Этот стояк необходимо заменить, так как он полностью проржавел. Но при этом дыру в трубе заварили, локально, а накануне именно в этом доме отопление все же включили.

Как отмечают жильцы, такое точечное заваривание - лишь полумера. Рано или поздно труба просто-напросто рванет, и тогда непонятно, куда бежать людям, где добиваться справедливости. На все требования и вопросы УК отвечает, что нет специалистов, нет материалов, нет денег, нет денег, нет денег.