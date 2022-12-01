Нашли лишь холодное тельце: что скрывается за исчезновением маленькой девочки из ЕАО

Мать говорила, что девочка ей мерещится по ночам Фото: ДВРПСО МЧС России

История, гремевшая на весь Дальний Восток, оставила слишком много загадок. Некоторые из них так и остались без объяснений. И связана она с исчезновением маленького ребенка, едва научившегося говорить.

В июне 2017 года в ЕАО без вести пропала девочка. Небольшой поселок Соцгородок эта новость потрясла до глубины души, ведь здесь такого просто не бывало. Все друг друга знают, ведь живет там менее 200 человек, да и потеряться просто негде.

УБИЙСТВО, ПОХИЩЕНИЕ ИЛИ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?

Последний раз девочку видели 13 июня. На момент пропажи она находилась под присмотром бабушки и дедушки, а мама в это время поехала рыбачить. Никто из жителей ребенка не видел, и стало ясно, что искать надо в лесах. Чтобы использовать все возможности, моментально было начато расследование по статье «Убийство».

Версии произошедшего были самыми разными. Местные уверяли, что малышку мог съесть медведь, ведь они проживают в автономии. Другие утверждали, что девочку украли и вывезли в другой регион, находились даже якобы очевидцы этого похищения. Всплывали и номера машин киднеппера, и приметы подозреваемого, и даже указания на конкретных местных жителей. Ни одно из предположений не нашло реальных доказательств.

Совсем не исключали возможность того, что ребенок мог потеряться. Брат девочки рассказал, что видел, как она утонула. Но эту версию тоже поставили под сомнение. Прояснить эту ситуацию могли только поиски, в которых участвовали сотни человек.

Спасатели и волонтеры круглосуточно искали тело. Фото: СУ СКР по ЕАО.

СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

Сотрудники правоохранительных органов опросили каждого жителя Соцгородка, проезжающих мимо дальнобойщиков, возможных свидетелей и соседей, а спасатели исследовали каждый кусочек поселка и леса. Искали на болотах и реках, в озерах и непроходимых чащах. Четырехмесячное расследование не давало никаких результатов.

В это время вскрылась полная картина того, что происходило в семье девочки за закрытыми дверями. 33-летняя на тот момент мама пропавшей воспитывала еще троих малолетних детей. И условия были далеко не благополучными.

- Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей и допускала жестокое обращение, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Соседи рассказали, как жила семья. Дома царили хаос и антисанитария, а дети часто гуляли по улице одинокие и голодные. Когда они болели, то врача никто не вызывал, предпочитая выжидать, пока «само пройдет». Соседи также сказали, что малышка бесстрашно гуляла одна по поселку, а также отмечали у нее задержку в развитии, ребенок с трудом разговаривал и выговаривал слова. Пропажа девочки привлекла очень большое внимание, и оставшихся детей у мамы изъяли органы опеки.

НАДЕЖДА УГАСЛА

Тело исчезнувшего ребенка нашли только в начале октября. Уже отчаявшиеся спасатели вытащили погибшую девочку из воды. Останки обнаружили между Соцгородком и Даниловкой. До последнего все надеялись, что они принадлежат кому-то другому, но все подтвердилось.

- Согласно полученному экспертному заключению, костные останки ребенка принадлежат пропавшей, - рассказывали тогда в СУ СКР по ЕАО (ныне СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО - прим. ред.).

Место, где нашли останки. Фото: СУ СКР по ЕАО.

Никто до сих пор не знает, как так вышло. Как маленькая девочка смогла забраться так далеко в глушь, где нет ни единого дома. К сожалению, эти вопросы остались без ответов. Единственное, что известно: девочка умерла естественной смертью.

- В ходе расследования уголовного дела после тщательного анализа собранных доказательств информация о криминальном характере гибели несовершеннолетней не подтвердилось. По делу принято решение о его прекращении, - рассказала «КП» - Хабаровск» Мария Токмачева, и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

От тела остались лишь кости. Фото: СУ СКР по ЕАО

ПОСЛЕДСТВИЯ

Жители поселка были убиты горем. И гнев от безвременной кончины малышки вылился на мать. Ходят слухи, что пришлось ей несладко. Соседи, которые и до этого видели отношение женщины к своим детям, были возмущены до крайней степени.

- В отношении матери потерпевшей возбуждено и направлено в суд уголовное дело по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию детей.

Данные предварительного расследования огласке не подлежат, поэтому узнать наверняка, что ее ждет, не получится. Наказание по этой статье может быть либо в виде обязательных работ, либо штраф до 100 тысяч рублей.

Сейчас прошло уже пять лет с момента этого ужасающего происшествия, но Дальний Восток помнит. Никто не понимает, как девочка погибла и почему оказалась так далеко от дома. Вернули ли остальных детей в руки матери, не раскрывается.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

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